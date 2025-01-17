陸方遞橄欖枝恢復陸客團 高雄市旅行公會：盼撤銷橙色旅遊警戒

中國大陸今早宣布近期恢復福建、上海居民赴台團隊，消息一出，旅行、觀光業為之振奮，高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑說，陸方單方面遞出橄欖枝釋放善意，盼賴政府也能善意回應，盡快解開禁團令，並撤銷對大陸所發布的橙色旅遊警戒，給出正面回應。

蔡宗佑指出，馬英九總統時代開放陸客來台，台灣觀光蓬勃發展，不料到了蔡英文總統上任後，兩岸政治角力，政治氛圍不好，陸客漸漸不來，蔡第二任時，陸客團幾乎全斷。

蔡宗佑說，蔡執政再加上疫情3年，這7、8年來，做陸客團觀光產業倒閉、歇業不計其數，淪為觀光「慘」業。他表示，陸方遞出橄欖枝釋出善意，台灣方面也應該善意回應，現在台灣還有禁團令，必須馬上解開，以及拿掉對對岸所發布的橙色旅遊警戒，給出正面回應。

蔡宗佑認為，透過旅遊觀光兩岸人民才更有機會交流、交往，其實對兩岸關係是好的、正面的，更遑論陸客團讓台灣觀光蓬勃發展，旅行社、購物店、飯店、導遊、遊覽車、夜市、餐飲業都受益，自從陸客團中斷以後，這些產業行業「都死得很慘」，完全沒收入，上街遊行、抗議陳情都沒用。

陸客團恢復赴台旅遊，國內做陸客產業已經在重新整隊，今早他看到所有旅遊、觀光相關各個群組都非常開心、興高采烈，陸續都在著手規畫旅遊行程，如西線5日遊、6日遊，以及環島遊8天墾丁、花東路線等。

他說，陸客團對墾丁助益很大，西線遊會排到墾丁住一晚，上個月接到墾丁飯店業者電話哀號，快活不下了，春節訂房率只有2、3成，住房率一落千丈，今天陸客團消息傳開，急打電話給他，希望能多安排陸客團到墾丁。

蔡宗佑說，真的斷太久了，這次恢復赴台遊團，以「久旱逢甘霖」形容不為過，他強調，陸客團來台每年為台灣創造3000到5000億元觀光產值，不只對旅遊業，各行各業都是雨露均霑，既然陸方釋出善意，希望賴政府能趕快做出回應。