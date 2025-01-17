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上海福建團客將來台 學者：若順利今年陸客估達80萬人

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報資料照
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報資料照

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。觀光學者表示，目前兩岸觀光開放各有3個問題待處理，若能順利推行，今年陸客人數有機會達到80萬人次，約為疫情前的30%。

兩岸觀光禁令疫後遲未解除，我方仍有禁止組團赴陸旅遊的禁團令，陸方僅開放福建旅客赴金門及馬祖團體旅遊。

上海市副市長華源先前於雙城論壇曾提到，將開放上海居民來台旅遊。文旅部今正式公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。

陸方同時也提出3訴求，包括希望民進黨當局儘早解除台灣旅客登陸的「禁團令」，取消對大陸的旅遊警示，並且全面恢復兩岸客運直航航點航班。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰指出，目前兩岸觀光開放尚有各3個問題待解決，其中，大陸對台灣的期待包括解除禁止組團赴陸旅遊的禁團令、取消橙色警戒及擴大海空運據點；台灣對大陸的期待則有全面恢復團客、自由行旅客及陸生來台；啟動小兩會的溝通機制；減少統戰行為。

黃正聰表示，去年陸客來台約40萬人次，而福建及上海團客約有40萬人次，若順利推行，今年陸客人數有機會達到80萬人次，約為疫情前的30%。

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