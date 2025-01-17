恢復陸客團來台 饒慶鈴：這是台東觀光發展升級的重要契機
大陸文化和旅遊部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，目前相關工作正在積極籌備中，消息傳出，各縣市觀光業者非常期待，台東縣觀光業者表示，若真能赴台旅遊，絕對是好消息，期盼政府也能正面回應，恢復兩岸正常交流，而不是祭出禁令限制。縣長饒慶鈴臉書發文說，這是台東觀光發展再升級的重要契機。
饒慶鈴指出，近期將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，這是台東觀光發展再升級的重要契機，縣府將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，希望讓遊客住上至少兩晚，細細品味台東自然、人文及美食、傳統多元之美，真正感受台東蘊含無窮無盡的慢活魅力。
她強調，旅遊絕對不能走回頭路！過去陸客團到台東往往走馬看花、在匆促行程中錯失台東獨特的風土人情；東海岸有壯麗海景及深邃的部落及海洋文化，縱谷線則結合稻田美景、溫泉資源，南迴線也有獨特的自然生態與部落人文魅力，我們歡迎遊客一來再來台東，也可以在台東多待幾晚慢慢感受。
台東縣觀光協會理事長李數奼表示，觀光業者聽到這個訊息都非常開心，畢竟過去陸客來台旅遊，對地方觀光產業有很大的挹注，尤其近年花旅遊寒冬的情況下，很需要資源；但也呼籲政府能有善意的對等回應，不要到時候又是化為烏有的期待，讓大家失望。
另有旅宿業者認為若只是短行程的團隊遊，以過去經驗大多只在北部或中南部為主要旅遊點，這對台東沒有太大的挹注，因此，建議政府爭取更長時間的團隊遊程，甚至開放更多的地區省城，來台3天2夜或4天以上的觀光旅遊行程，政府也解除有的沒有的禁團令或限制。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言