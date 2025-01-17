恢復陸客團來台 饒慶鈴：這是台東觀光發展升級的重要契機

大陸文化和旅遊部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，目前相關工作正在積極籌備中，消息傳出，各縣市觀光業者非常期待，台東縣觀光業者表示，若真能赴台旅遊，絕對是好消息，期盼政府也能正面回應，恢復兩岸正常交流，而不是祭出禁令限制。縣長饒慶鈴臉書發文說，這是台東觀光發展再升級的重要契機。

饒慶鈴指出，近期將恢復福建、上海居民赴台團體旅遊，這是台東觀光發展再升級的重要契機，縣府將攜手業者推出深度、品質兼具的遊程，希望讓遊客住上至少兩晚，細細品味台東自然、人文及美食、傳統多元之美，真正感受台東蘊含無窮無盡的慢活魅力。

她強調，旅遊絕對不能走回頭路！過去陸客團到台東往往走馬看花、在匆促行程中錯失台東獨特的風土人情；東海岸有壯麗海景及深邃的部落及海洋文化，縱谷線則結合稻田美景、溫泉資源，南迴線也有獨特的自然生態與部落人文魅力，我們歡迎遊客一來再來台東，也可以在台東多待幾晚慢慢感受。

台東縣觀光協會理事長李數奼表示，觀光業者聽到這個訊息都非常開心，畢竟過去陸客來台旅遊，對地方觀光產業有很大的挹注，尤其近年花旅遊寒冬的情況下，很需要資源；但也呼籲政府能有善意的對等回應，不要到時候又是化為烏有的期待，讓大家失望。