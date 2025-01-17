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兩岸觀光露曙光 陳其邁盼透明協商：走走斷斷不是好事

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，兩岸的觀光應該是在尊重、透明、對等的原則下來互相協商，不應該有太多不必要因素的考量，「走走斷斷並不是一個好的做法」。記者石秀華／攝影
陳其邁表示，兩岸的觀光應該是在尊重、透明、對等的原則下來互相協商，不應該有太多不必要因素的考量，「走走斷斷並不是一個好的做法」。記者石秀華／攝影

中國大陸文旅部17日宣布近期恢復福建、上海赴台團客，對此交通部觀光署回應，我方歡迎陸客立場不變，待陸方公布具體做法，盡速召開小兩會討論相關事宜。高雄市長陳其邁今日回應此議題表示，兩岸觀光策略應在尊重、透明、對等原則下互相協商，「走走斷斷並不是一個好的做法」。

中國大陸文化和旅遊部（文旅部）今日公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。

交通部觀光署回應，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，截至目前為止，相關具體實施事項，仍待陸方公布具體作法，儘速循觀光小兩會，即台旅會與海旅會，就旅遊安全及旅行品質等事項協商，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

陳其邁表示，兩岸的觀光應該是在尊重、透明、對等的原則下來互相協商，不應該有太多不必要因素的考量，「走走斷斷並不是一個好的做法」，希望兩岸發展能持續走向彼此尊重、理解，促進更多制度性協商和交流，對雙方都是有利的。

陸客

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