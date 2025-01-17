對岸將恢復福建、上海團客 陸委會重申觀光小兩會溝通
大陸文旅部官網17日一早，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），國台辦隨後表示積極支持，樂見其成，但也提到希望我方解除禁團令、赴陸旅遊警示、全面恢復兩岸客運直航航點航班等「三訴求」。對此，陸委會表示政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊相關議題進行溝通。
面對大陸文旅部的宣布，陸委會表示，政府歡迎陸客來台旅遊，惟具體實施，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）就旅遊安全、品質、穩定性進行溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。
稍早，大陸文旅部公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。
大陸文旅部還說，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。
接著，大陸國台辦發表發言人陳斌華答問表示，大陸旅遊主管部門宣佈將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），是回應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，順應了台灣同胞要和平要發展、要交流、要合作的共同心聲，「我們對此積極支持，樂見其成」。
但陳斌華也明確提出陸方三項訴求，表示「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內（指台灣）民眾到大陸的旅遊警示（目前為橙色），全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。
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