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陸恢復閩、滬團客來台 國民黨：盼更多省市跟進
大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨今日表示，樂見其成，希望後續有更多大陸省市跟進，呼籲民進黨政府應正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙，讓兩岸關係重回和平穩定，相信這也是多數台灣民眾的共同關切。
國民黨強調，國民黨一向支持兩岸各領域、不同面向的交流合作，因為有助於增進兩岸民間相互理解、促進雙方社會互惠互利。尤其是觀光旅遊，透過兩岸人民面對面接觸和直接的生活體驗，不僅可以培養共同的情感、增加對彼此的善意，而且也更能讓兩岸交流的效益普惠基層，有效維護台海和平繁榮。
國民黨認為，近期兩岸官方都表達了希望關係改善、恢復交流的意向，這不僅顯示出國民黨一直以來主張兩岸交流合作、溝通對話的重要性，也證明國民黨長期堅持九二共識立場、推動兩岸和平發展路線的正確性。國民黨肯定兩岸有關各方對於推動開放觀光旅遊的付出與努力，也呼籲民進黨政府，能夠採取積極擴大開放兩岸交流作為回應，以促進兩岸關係正向發展。
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