快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

聽新聞
0:00 / 0:00

陸恢復閩、滬團客來台 國民黨：盼更多省市跟進

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報資料照
大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報資料照

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨今日表示，樂見其成，希望後續有更多大陸省市跟進，呼籲民進黨政府應正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙，讓兩岸關係重回和平穩定，相信這也是多數台灣民眾的共同關切。

國民黨強調，國民黨一向支持兩岸各領域、不同面向的交流合作，因為有助於增進兩岸民間相互理解、促進雙方社會互惠互利。尤其是觀光旅遊，透過兩岸人民面對面接觸和直接的生活體驗，不僅可以培養共同的情感、增加對彼此的善意，而且也更能讓兩岸交流的效益普惠基層，有效維護台海和平繁榮。

國民黨認為，近期兩岸官方都表達了希望關係改善、恢復交流的意向，這不僅顯示出國民黨一直以來主張兩岸交流合作、溝通對話的重要性，也證明國民黨長期堅持九二共識立場、推動兩岸和平發展路線的正確性。國民黨肯定兩岸有關各方對於推動開放觀光旅遊的付出與努力，也呼籲民進黨政府，能夠採取積極擴大開放兩岸交流作為回應，以促進兩岸關係正向發展。

陸客

延伸閱讀

訴求正視腐敗政策 總預算國民黨確定刪3.47%、1111億元

撇刪預算癱瘓部會 王鴻薇：賴政府成造謠政府了嗎？

陸開放團客提三訴求 馬文君：我方也能提要求 別因政治又中斷

賴政府首度執行死刑 國民黨：民進黨不得不正視民意

相關新聞

雙城論壇促陸客團赴台旅遊？ 綠營批「以商逼政」統戰手法

大陸文化和旅遊部今公告，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，北市府認為這也是去年12月舉辦雙城論壇的具體成果。藍、...

對岸將恢復福建、上海團客 陸委會重申觀光小兩會溝通

大陸文旅部官網17日一早，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），國台辦隨後表示積極支持，樂見其成，但也提到希望我...

陸方遞旅遊橄欖枝 五縣市期盼：中央快解禁陸團！

福建、上海居民有望赴台團旅，台北市府指出，北市致力恢復兩岸旅遊的「領頭羊」，一直未放棄，陸方今一遞橄欖枝一出，新北、桃園...

大陸將恢復福建、上海團客來台 國台辦喊話「三訴求」

兩岸旅遊議題近期持續熱議，大陸文旅部官網17日上午突然宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客）。而大陸國台...

上海福建團客將來台 學者：若順利今年陸客估達80萬人

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。觀光學者表示，目前兩岸觀光開放各有3個問題待處理，...

恢復陸客團來台 饒慶鈴：這是台東觀光發展升級的重要契機

大陸文化和旅遊部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，目前相關工作正在積極籌備中，消息傳出，各縣市觀光業者非常期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。