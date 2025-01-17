雙城論壇促陸客團赴台旅遊？ 綠營批「以商逼政」統戰手法

大陸文化和旅遊部今公告，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，北市府認為這也是去年12月舉辦雙城論壇的具體成果。藍、白北市議員認為雙城論壇有助益，籲中央政府要有回應，盼未來兩岸團客互訪常態化；綠營批是中國典型「以商逼政」的統戰手法，先棍子再給胡蘿蔔的PUA手段。

國民黨議員詹為元表示，上海方去年在雙城論壇公開說，正在洽談上海來台團客遊，經過雙城論壇溝通、協調，雙城論壇甫結束一個月，今年初直接落實上海、福建的團客來台，可見雙城論壇有實質性效應。

詹為元說，陸委會先前一直吵說，誰不願先開放，如今陸方願意先開放，詹也呼籲陸委會等相關機關要有回應，台灣是否能有哪些開放形式，讓台灣團客可到對岸特定省份，期待未來可從一個點發酵到一個面，讓兩岸團客互訪常態化。

民眾黨議員張志豪直言，任何一件事情的發生，絕對不是單一事件，雙城論壇對於陸方開放團隊遊來台可能有些助益。只要是善意、公平對等的溝通與交流，都會得到不錯的結果，他樂觀看待雙方交流，陸方願意開放，對民眾來說確實是好事。

張志豪認為，台灣這麼好的地方，應更具信心，開大門走大路，任何交流、民間往來都應被視為好事一件，台灣政府應該可以很放心地大方回應。

民進黨議員陳怡君認為，中國此舉意圖製造是台北市長蔣萬安舉辦雙城論壇的政績，刻意做面子給蔣萬安，讓他撿點小利，換取的卻是國家尊嚴，這就是中國典型「以商逼政」的統戰手法，先棍子再給胡蘿蔔的PUA手段。

陳怡君質疑，中國現在經濟甚差、消費能力低，來到台灣觀光，能帶來多少經濟效益？就連夜市老闆也不看好，台灣業者都希望多來一些日本、韓國觀光客，日韓消費能力跟素質遠比中國客強。她批，中國不救國內經濟，反倒與蔣萬安及藍營執政的縣市裡應外合唱雙簧，統戰手法已不言而喻。