陸恢復閩、滬團客 洪秀柱籲：堆疊善意 勿故步自封

大陸今公告將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨前主席洪秀柱今表示，此舉不僅是回應兩岸民眾交流的共同期待，更是對「兩岸一家親」理念的具體實踐。洪秀柱也呼籲民進黨政府，這是堆疊善意的開始，放下對抗心態，切勿故步自封。

洪秀柱在臉書貼文表示，她長期致力於推動兩岸和平與交流，對於大陸宣布恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊的消息深感欣慰，也樂見其成。這不僅是回應兩岸民眾交流的共同期待，更是對「兩岸一家親」理念的具體實踐。

洪秀柱說，回首1987年11月，蔣經國先生在解嚴後即毅然決策，開放台灣民眾赴大陸探親。當時的兩岸局勢依然劍拔弩張，當年經國先生的突破之舉，讓她堅信唯有堆疊善意，才能拆除隔閡的高牆。事實證明，當年的探親政策不僅化解了長達數十年的骨肉分離，也為後來的兩岸交流奠定了基礎。

洪秀柱說，今天，兩岸情勢雖然依然充滿挑戰，但也不乏和平發展的契機。當年能在更為困難的局面下打開禁制，為何今天卻不願再邁出一步？正如大陸方面積極倡議恢復交流，台灣也應展現相同的善意。取消不必要的限制、恢復直航航點，這些都是促進兩岸交流的重要一步。

洪秀柱說，不能讓政治意識形態綁架人民的期待。兩岸同胞共享中華文化，命運相連。只有善意的交流，才能讓彼此更靠近。她誠摯呼籲執政當局，放下對抗心態，順應民意，為兩岸和平與發展開創新的局面。