陸恢復閩、滬團客 洪秀柱籲：堆疊善意 勿故步自封
大陸今公告將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨前主席洪秀柱今表示，此舉不僅是回應兩岸民眾交流的共同期待，更是對「兩岸一家親」理念的具體實踐。洪秀柱也呼籲民進黨政府，這是堆疊善意的開始，放下對抗心態，切勿故步自封。
洪秀柱在臉書貼文表示，她長期致力於推動兩岸和平與交流，對於大陸宣布恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊的消息深感欣慰，也樂見其成。這不僅是回應兩岸民眾交流的共同期待，更是對「兩岸一家親」理念的具體實踐。
洪秀柱說，回首1987年11月，蔣經國先生在解嚴後即毅然決策，開放台灣民眾赴大陸探親。當時的兩岸局勢依然劍拔弩張，當年經國先生的突破之舉，讓她堅信唯有堆疊善意，才能拆除隔閡的高牆。事實證明，當年的探親政策不僅化解了長達數十年的骨肉分離，也為後來的兩岸交流奠定了基礎。
洪秀柱說，今天，兩岸情勢雖然依然充滿挑戰，但也不乏和平發展的契機。當年能在更為困難的局面下打開禁制，為何今天卻不願再邁出一步？正如大陸方面積極倡議恢復交流，台灣也應展現相同的善意。取消不必要的限制、恢復直航航點，這些都是促進兩岸交流的重要一步。
洪秀柱說，不能讓政治意識形態綁架人民的期待。兩岸同胞共享中華文化，命運相連。只有善意的交流，才能讓彼此更靠近。她誠摯呼籲執政當局，放下對抗心態，順應民意，為兩岸和平與發展開創新的局面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言