福建上海陸客團可望來台 觀光業者：能開心過年、盼政府也釋善意

大陸文化和旅遊部今公告，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽今天說，若開放政策能落實，對台灣旅行業是非常好的消息，讓大家開開心心過年，希望台灣政府能解除台灣到大陸禁團令及橙色警戒，給予善意的回應。

大陸今宣布將開放福建、上海團客來台，同時也提出3訴求，包括希望民進黨當局盡早解除台灣旅客登陸的「禁團令」，取消對大陸的旅遊警示，並且全面恢復兩岸客運直航航點航班。

李奇嶽說，兩岸觀光交流正常化是很多業者期盼的，現在有很多問題要克服，包括解除台灣到大陸禁團令、台灣到大陸橙色警戒等，台灣政府也應有善意回應，另外，小兩會也應該盡快恢復協商、重啟運作，才有助於後續事務性推展。

李奇嶽也說，這個時間點是很重要的節點，因為美國總統當選人川普即將上任，屆時可能又有新的政策及不可預知因素，希望兩岸政府相向而行，多一些善意堆疊，不要再陷入惡意螺旋。