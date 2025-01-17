陸方遞旅遊橄欖枝 五縣市期盼：中央快解禁陸團！
福建、上海居民有望赴台團旅，台北市府指出，北市致力恢復兩岸旅遊的「領頭羊」，一直未放棄，陸方今一遞橄欖枝一出，新北、桃園、台中和基隆都與北市府聯繫，希望共同推遊程，注入兩岸觀光活水，也盼中央能快解禁禁團令。
雙城論壇去年在台北登場，上海副市長華源宣布，將積極推動上海居民赴台團隊旅遊。北市府一直在等待大陸文旅部正式宣布，市長蔣萬安接受本報專訪時也強調，會積極向中央溝通，推動陸團赴台、及台團赴陸旅遊等，
北市觀傳局長王秋冬說，在雙城論壇宣布利多後，南投縣長許淑華就表達樂觀其成，希望與北市一同推動，花蓮、台東等地也表達期待，今天大陸再進一步宣布，新北等縣市也立刻與北市聯繫，希望中央快解禁禁團令，接住對岸的善意。
王秋冬說，未來會與其他縣市推動遊程，例如台北、南投或台北花東等旅遊，希望帶動不只北市觀光，也要帶動全台灣觀光效益。
王秋冬說，北市已準備好三大主題遊程，第一，台北文創，上海方在雙城論壇期間，對北市文創很感興趣，例如華山文創園區、松山文創園區等，都是陸方很有興趣的地點，第二，台北美食，北市夜市文化豐富，另外米其林餐廳在首都密集度很高，都能讓陸方嚐鮮。
第三是，台北的自然景觀，上海市無山景，但北市自然景觀豐富，會推薦陸團來走走台北大縱走遊程，體驗走走首都特殊景觀，包含最知名的陽明山。
「台北大巨蛋也會成為遊程。」王秋冬說，華源等人來參觀大巨蛋時，對僅次於東京巨蛋的大場館，能運營這麼好，感到很有興趣，未來也可推薦陸團到大巨蛋走導覽遊程，或是看中華職棒比賽、演唱會等遊程。
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