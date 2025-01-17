上海、福建團客將赴台觀光 張麗善：見證台灣觀光提升

大陸文旅部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，雲林縣長張麗善對此表示樂觀其成，可藉此見證台灣近年在觀光景點的服務提升。旅宿業者、遊覽車司機也對此表示，「等很久了」，大陸團客進來，台灣旅遊業才有商機。

得知大陸將漸進式開放團客來台旅遊，雲林旅宿業者、遊覽車業者都為之振奮，廖姓遊覽車司機表示，陸客可望帶動旅遊業商機，刺激觀光經濟發展，這幾年大家苦撐，就是在等待這一刻。

雲林縣旅館公會常務理事陳景立表示，今年過年全國旅宿業訂房率不到4成，非常慘淡，大陸團客進來，旅遊業才有商機。

他表示，這幾年體質不佳的旅宿已被市場淘汰，能夠生存的旅宿業者持續提升服務品質，就等這一刻陸客開放，且大陸分批開放，不會造成團客一次性湧入，可以維持服務品質，且陸客消費能力夠，有助於帶動觀光經濟。

張麗善對此表示，樂觀其成，認為這是一個促進雙邊互動的好機會，兩岸人民在旅遊過程中，可以相互瞭解各自的民俗文化和觀光景點，進而增進彼此的連結。

特別是上海與福建這兩個地區，兩岸交流頻繁，若能實現雙向旅遊，將有助於見證台灣這幾年來在觀光景點服務的提升，已經吸引許多國際旅客。