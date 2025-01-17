快訊

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

華航董座謝世謙猝逝！女兒是天團成員 泣吐最後一面

昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

聽新聞
0:00 / 0:00

上海、福建團客將赴台觀光 張麗善：見證台灣觀光提升

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

大陸文旅部今公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，雲林縣長張麗善對此表示樂觀其成，可藉此見證台灣近年在觀光景點的服務提升。旅宿業者、遊覽車司機也對此表示，「等很久了」，大陸團客進來，台灣旅遊業才有商機。

得知大陸將漸進式開放團客來台旅遊，雲林旅宿業者、遊覽車業者都為之振奮，廖姓遊覽車司機表示，陸客可望帶動旅遊業商機，刺激觀光經濟發展，這幾年大家苦撐，就是在等待這一刻。

雲林縣旅館公會常務理事陳景立表示，今年過年全國旅宿業訂房率不到4成，非常慘淡，大陸團客進來，旅遊業才有商機。

他表示，這幾年體質不佳的旅宿已被市場淘汰，能夠生存的旅宿業者持續提升服務品質，就等這一刻陸客開放，且大陸分批開放，不會造成團客一次性湧入，可以維持服務品質，且陸客消費能力夠，有助於帶動觀光經濟。

張麗善對此表示，樂觀其成，認為這是一個促進雙邊互動的好機會，兩岸人民在旅遊過程中，可以相互瞭解各自的民俗文化和觀光景點，進而增進彼此的連結。

特別是上海與福建這兩個地區，兩岸交流頻繁，若能實現雙向旅遊，將有助於見證台灣這幾年來在觀光景點服務的提升，已經吸引許多國際旅客。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林真的很好玩，不僅是宗教旅遊大縣，且近年發展療癒基地有成，歡迎陸客來雲林遊玩。

雲林縣府今召開櫻花季記者會，文化觀光處長陳璧君表示，雲林真的很好玩，且近年發展療癒基地有成，歡迎陸客來雲林遊玩。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今召開櫻花季記者會，文化觀光處長陳璧君表示，雲林真的很好玩，且近年發展療癒基地有成，歡迎陸客來雲林遊玩。記者陳雅玲／攝影

陸客

延伸閱讀

雲林縣府行銷年菜和伴手禮 過年輕鬆上菜

輕鬆在家辦桌、搞定年夜飯 雲林縣長張麗善為農特產品推銷

新北市長選戰對上張麗善？蘇巧慧：我努力成為最好人選

沒跟張麗善出席111釘孤枝 蔣萬安幫草屯鎮長輔選曝原因

相關新聞

雙城論壇促陸客團赴台旅遊？ 綠營批「以商逼政」統戰手法

大陸文化和旅遊部今公告，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊，北市府認為這也是去年12月舉辦雙城論壇的具體成果。藍、...

對岸將恢復福建、上海團客 陸委會重申觀光小兩會溝通

大陸文旅部官網17日一早，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），國台辦隨後表示積極支持，樂見其成，但也提到希望我...

陸方遞旅遊橄欖枝 五縣市期盼：中央快解禁陸團！

福建、上海居民有望赴台團旅，台北市府指出，北市致力恢復兩岸旅遊的「領頭羊」，一直未放棄，陸方今一遞橄欖枝一出，新北、桃園...

大陸將恢復福建、上海團客來台 國台辦喊話「三訴求」

兩岸旅遊議題近期持續熱議，大陸文旅部官網17日上午突然宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客）。而大陸國台...

陸恢復閩、滬團客來台 國民黨：盼更多省市跟進

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨今日表示，樂見其成，希望後續有更多大陸省市跟進，呼籲民進黨政府應正視台灣...

兩岸觀光露曙光 觀光署：待陸方公布陸客團赴台事宜

中國大陸文旅部17日宣布近期恢復福建、上海赴台團客，對此交通部觀光署回應，我方歡迎陸客立場不變，待陸方公布具體做法，盡速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。