花蓮觀光救命稻草...業者喊：陸團來台有300萬人次盼快開放

大陸文化和旅遊部（文旅部）今公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，花蓮觀光業者估計，兩地最高有300萬人次來台，全台可達3成住房率，對觀光市場帶來極大助益，正在著手規畫地方特色行程，可帶動觀光相關產業，尤其國旅目前較弱，有望能補足平日空房，盼能在春節前開放。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡初估，福建省光小三通過年，大概就有20萬人次，常住人口大概3千萬，參加團遊保守估計1年大概150萬人次，上海部分常住人口有3千萬人，一樣初估100萬至150萬人次來台。

張琄菡表示，如果對方釋出善意，願意開放陸客來台，當然會優先開始設計對這2個區域有興趣、好銷售的旅遊產品，需要重新設計旅遊產品，特別是沒有太魯閣景點後更需要推廣；目前國旅勢弱，也許可以期待陸客協助填補平日空缺。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，去年台北上海雙城論壇上，陸方釋出善意，若以陸客最高峰2015年來看，一年有400多萬人次，等於全台住房率的3成，尤其陸客住宿間數較多，環台旅遊7天，其中希望來花蓮可停留至少3天，不只帶動旅宿業、農業、伴手禮業、導遊、遊覽車與餐廳等。

遊程方面則需要看兩個省份的需求，相信觀光業者正著手準備特色遊程；目前雖然太魯閣國家公園還沒完全開放，不過有一些安全景點可去，仍可一窺獨特天然美景。

陳義豐說，據觀光署統計，花蓮過年住房率僅2成，這麼低的住房率，創當地20年來新低，希望「政府苦民所苦」，是不是能夠順應民情，逐步開放陸客，尤其疫情解封後日本迎來比疫情前高的旅客量，相對台灣持續低迷當中，應盡快讓陸客來台旅遊。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，陸客開放後，相信會來花蓮觀光，「民宿都準備好了」，住房率有望超過5成，來台人次應可提升2、3成以上，相關觀光各方面景氣都會恢復。雖然花蓮去年地震受創，其中知名景點太魯閣國家公園應有階段性開放，像是前3分之1等，還可以欣賞沿途風景。