陸恢復福建、上海團客 北市旅宿業：台灣消費比港澳更為平易近人

中國大陸文旅部官網今天上午宣布，將恢復福建、上海居民團客赴台旅遊。台北市旅宿旅遊業者表示，開放對於城市觀光，甚至能外溢到其他產業，旅遊業者也能以在地、深度遊程包裝，台灣的消費比港澳更為平易近人，也是一大優勢。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，沒有訊息沒有很明確提到多少人停留、密度多高等資訊，但是若開放對於城市觀光也是一件好事。站在公會的立場也會配合政府，並協助旅館業者接團的業務。

趙一任說，由於現在旅宿業成本上揚很多，但是團客會需要提供早餐、配合旅行社行情等，種種對於旅宿業都是營運成本負擔，因此旅宿業仍在調整和評估當中。

不過，他也說，旅宿業在0403地震後，狀況仍不見好轉，也會期待大陸團客蒞臨，而且台北城市觀光變好，各項商機也會受惠，帶動旅行社、小吃及經濟都有成長空間。

在旅遊業者方面，台北市旅行商業同業公會理事陸孟龍表示，旅宿、旅行業者都在等待政府的禁團令解除，目前陸方釋出善意，接下來要看政府如何回應外，也期待釋出更多善意，真正互惠互利還是希望全面開放直航，「旅宿業準備來講，人車都在。」

陸孟龍說，畢竟禁團令已有快10年時間，陸客對於台灣的嚮往程度或許沒有太高，但是既然願意開放，或許還是保有一定熱度，畢竟台灣相比港澳消費較為平易近人，所以台灣業者可以多開發深度遊程。

陸孟龍也評估，陸客來台可能不會只去傳統教科書上的景點，因此旅行業者要透過包裝、發揮在地元素，像是台北市觀傳局在大稻埕就有提供免費的旗袍換裝，就是能夠深度遊玩，更有彈性。