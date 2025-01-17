陸宣布福建、上海赴台團隊遊 北市府：雙城論壇見成果！

大陸文化和旅遊部今公告，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。對此，台北市政府表示，這也是去年12月舉辦雙城論壇的具體成果，台北市也準備好了，等中央開放陸客來台，水到渠成。

大陸文旅部曾於去年4月底宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；之後去年12月，台北市政府舉辦雙城論壇，上海副市長華源率團來訪，宣布積極推動上海居民赴台團隊遊。

台北市觀傳局長王秋冬表示，華源在雙城論壇時宣布上海居民赴台團隊遊，這也是台北市政府過去長期爭取努力的方向，台北市一直沒有放棄上海的市場，或是其他城市大陸市場，去年就曾上海旅遊節，作了一台台北花車，在上海市各區遊行，將近一個月的時間，把台北印象做在車上去遊行，共20幾個區。

王秋冬指出，現在就等中央開放陸客來台，就水到渠成，業者在去年雙城論壇後，就透過各種管道對開放政策的期待，北市府希望中央能取到民間業者的共同期待，透過善意，讓福建、上海居民赴台團隊遊順利成行。