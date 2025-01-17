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陸恢復福建上海赴台團遊 全國旅行公會前理事長籲：開放自由對飛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
大陸文化和旅遊部（文旅部）公告近期恢復福建、上海赴台團隊遊，圖為陸客團喜愛的阿里山小火車。圖／黃源明攝影
大陸文化和旅遊部（文旅部）公告近期恢復福建、上海赴台團隊遊，圖為陸客團喜愛的阿里山小火車。圖／黃源明攝影

大陸文化和旅遊部（文旅部）公告近期恢復福建、上海赴台團隊遊；為兩岸旅遊團客開放奔走，上月甫卸任的中華民國旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁說，開心看到大陸宣布開放，盼政府善意回應，呼籲全面開放航空公司可以自由對飛的機位。

蕭博仁說，大陸開放福建、上海赴台團旅遊，符合民進黨中央執政兩岸旅遊「循序漸進」政策，希望政府善意回應，福建省人口比台灣多，加上上海市人口更多，如果大陸一次全面開放各省及自治區，赴台團旅遊，台灣旅遊市場能夠應付嗎？他過去與陸委會交涉，就被認為大陸只開放個位數省市赴台團旅遊，兩岸不對等。

蕭博仁表示，國內旅遊業接待陸客團有經驗，已做好準備，重新開放部分旅遊點可能會改變，國內旅遊業會與對岸旅遊業洽商，本月底就要過年了，以目前開放作業，陸客團將無法來台度假過年，最快要到過年後，陸客團來台人數多少，掌控在航空公司提供航點機位，呼籲政府能夠全面開放航空公司可以自由對飛的機位。　

蕭博仁表示，兩岸交流往來，長期以來民間出力甚多，尤其早年兩岸觀光互動，都是從旅行社送客到大陸打底，才有後續觀光客頻繁往來。兩岸旅行觀光產業成為多年好友，大家要珍惜這份友情。全國旅行商業同業公會全聯會上月理監事改選，新任理事長吳盈良當選，蕭博仁交棒傳承，轉任台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長，繼續帶大家為兩岸旅遊打拚。

大陸文化和旅遊部（文旅部）公告近期恢復福建、上海赴台團隊遊，圖為陸客團喜愛的阿里山小火車。圖／取自阿里山林鐵文資處臉書
大陸文化和旅遊部（文旅部）公告近期恢復福建、上海赴台團隊遊，圖為陸客團喜愛的阿里山小火車。圖／取自阿里山林鐵文資處臉書

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