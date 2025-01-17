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陸開放團客提三訴求 馬文君：我方也能提要求 別因政治又中斷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
大陸文旅部公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報系資料照片
大陸文旅部公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。圖／聯合報系資料照片

大陸文旅部公告，近期將恢復福建、上海居民赴台團隊遊。國民黨立委謝龍介表示，既然對岸已經遞出橄欖枝，如果民進黨還不願意對等開放，在堅持就會讓民眾質疑在破壞兩岸交流。國民黨立委馬文君也說，陸客團是重要市場，就算對岸還有希望對等開放的訴求，大家可以溝通，不要又用政治的理由中斷兩岸觀光。

大陸宣布開放福建、上海團遊台，但也希望民進黨當局儘早解除台灣旅客登陸的「禁團令」，取消對大陸的旅遊警示，並且全面恢復兩岸客運直航航點航班。

國民黨立委游顥表示，民進黨逢「陸」必反，製造恐中，大可不必。民進黨政府需要思考，觀光交流是最為中性，沒有爭議性質的經濟商業活動，日月潭觀光旅遊被民進黨政府執政九年，人難來貨難出，慘不忍睹。南投的觀光不應該一直被政治傷害。畢竟，兩岸旅遊開放，台灣整體觀光產業是受惠正向的。賴清德與民進黨團與其發動全國大罷免，不如拯救全國旅遊業，讓觀光業重回如馬總統執政時期的正軌。

謝龍介說，大陸既然已經先開放遞出了橄欖枝，良性的化學變化已經開始，民進黨政府如果還不願意調整，光是嘴上說願意交流，但等於是毫無善意，這不但在政治上沒有意義，還會讓民眾覺得就是民進黨政府在破壞兩岸交流，失去人民的信心。

馬文君說，當然希望兩岸能透過各種交流活動，把劍拔弩張的局勢和緩下來，但如果還是政治考量，還是會牽動後續的政策演變。馬文君也呼籲，雖然對岸對開放陸客團仍有訴求，但這本來就是對等的溝通，我方也可以提出要求，不要又因政治理由中斷兩岸觀光

馬文君說，從觀光發展的角度，陸客團是重要市場，消費能力穩定，現在日月潭旅客數掉到剩三成，清境農場旅遊也面臨寒冬，當然希望開放更多的客源，幫助旅遊業者紓解。

游顥則說，先前大陸開放福建省民眾組團遊金門、馬祖，如今增加上海居民組團遊台灣，像南投、花蓮、台東等以發展觀光為主要產業的縣市而言，相信可以注入一劑強心針，地方的觀光從業人員生計才能實際改善。

謝龍介也呼籲對岸，過去陸客團都不到台南，他想請台來的大陸團體吃飯，都只能約在永康交流道，吃完飯就上高速公路，不進台南。因此他也呼籲，既然對岸已經釋出善意，就不要再做特定城市的設限，台南還是有許多支持兩岸和平交流的鄉親。

陸客

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