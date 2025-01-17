陸近期恢復福建、上海赴台團隊遊 滬業者盼趕上首發團

陸客是否恢復赴台灣旅遊的相關議題，持續成為兩岸關係注目的焦點。大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，近期，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。有上海知情人士透露，目前已有多家業者表示樂見，並努力向相關單位接洽盼能趕上首發團。

據大陸文旅部網站消息，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。

此前，上海有知情人士向本報記者透露，目前上海正在爭取農曆年前開放民眾赴台遊，後續一樣要等北京公告。若農曆年前無法成行，仍希望將時間點能擺在三月，能搭上後面的「五一」假期及暑假。截至目前，已有多家業者都表示樂見，並努力向相關單位接洽，盼能趕上首發團。

上海副市長華源去年12月17日赴台北參加上海雙城論壇期間指，誠摯邀請廣大台灣同胞能夠多到上海走一走，然後也希望上海市民能夠多來台灣台北看一看，為此，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。大陸國台辦發言人陳斌華則於去年12月25日在例行記者會上對此表樂見，並稱將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊。

而賴總統於元旦發表2025年新年談話後回應媒體就兩岸觀光提問指出，「真正阻撓兩岸交流的是大陸，並不是台灣」。他強調，台灣希望跟大陸在對等尊嚴之下進行健康有序的交流，並建議可以先由台灣的台旅會和大陸的海旅會，「小兩會」先進行談判。

陸委會於本月15日再次表示，自陸方上次表示要「積極研究」開放來台團隊遊，至今已一個月。我方歡迎立場不變，希望大陸文旅部能盡早宣布。迄今為止，大陸文旅部尚未開放陸客來台團體旅遊，且陸客申請來台團體旅遊有一定程序，「對於國台辦所稱大陸居民首批赴台團隊遊名單已送我方有關部門，我方並未接獲相關申請案件」。