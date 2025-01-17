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大陸將恢復福建、上海團客來台 國台辦喊話「三訴求」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸文旅部宣布將恢復福建與上海團客來台，大陸國台辦發言人陳斌華再次呼籲民進黨政府解除禁團令。（記者廖士鋒／攝影）
大陸文旅部宣布將恢復福建與上海團客來台，大陸國台辦發言人陳斌華再次呼籲民進黨政府解除禁團令。（記者廖士鋒／攝影）

兩岸旅遊議題近期持續熱議，大陸文旅部官網17日上午突然宣布，大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客）。而大陸國台辦隨後指出，對此積極支持，樂見其成。國台辦強調，「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

大陸國台辦發言人陳斌華17日上午發出答記者問，針對文旅部的宣告，他表示，大陸方面始終秉持「兩岸一家親」理念，一貫支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，為台灣同胞謀利造福。

陳斌華強調，大陸旅遊主管部門宣佈將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊（團客），是回應兩岸同胞熱切期盼加強交流往來的切實舉措，順應了台灣同胞要和平要發展、要交流、要合作的共同心聲，「我們對此積極支持，樂見其成」。

陳斌華也明確提出陸方三項訴求，表示「希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，儘早解除『禁團令』，取消島內民眾到大陸的旅遊警示（目前為橙色），全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件」。

此前大陸文旅部官網17日上午8點宣布將恢復福建、上海團客到台灣，陸方表示目前各項工作正在積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務和產品。至於恢復旅遊則是為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉。

據本報記者了解，此次大陸文旅部宣布的團客政策，係循先前福建開放小三通模式，事前並未經過兩岸「旅遊小兩會」（台旅會、海旅會）接洽。

另據悉，我方的觀光署目前對中國大陸仍是禁止出團跟禁止接待，這道禁令也要解除才能順利往下發展。

陸客

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