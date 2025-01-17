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宣布了！陸文旅部：近期恢復福建、上海赴台團隊遊
大陸文化和旅遊部（文旅部）17日公告，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣基層民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。
據大陸文旅部官網17日發布訊息，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴台團隊遊提供優質的服務與產品。
在此之前，大陸文旅部曾於去年4月底宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊；後，上海副市長華源去年12月在台北上海雙城論壇上宣布，將積極推動上海居民赴台團隊遊。
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