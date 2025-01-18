批苗博雅不演了 王欣儀問「妳現在還支持廢死嗎？」
賴政府日前執行任內首件死刑，主張廢死的社民黨北市議員苗博雅稱國家有更重要的事，未再正面表態，引發熱議。反廢死的國民黨議員王欣儀今批，廢死苗博雅不演了，身為受害者家屬的她只想問一句，「妳現在還支持廢死嗎？只需要回答yes or no 就可以，很難嗎？」
王欣儀今在臉書指出，苗博雅過去長期支持廢死以博露出，選上議員後還想更上層樓，便對民進黨雙標，不敢得罪賴清德？過去痛批馬英九總統執行死刑是為「暖民調」，如今對民進黨賴清德政府卻「一切尊重」？
她表示，苗博雅聲稱大法官已做出判決，那她身為法律系出身卻沒有律師執照，基本的法律素養應該還有吧？未釋憲前的法律就不應該尊重遵守？回應現在要問廢死議題的，說她的頻道上影片很多、國家有更重要的事，難道人命不比錢財重要？如今人權不比錢財重要？且過去的影片那是以前的苗博雅吧？但現在的苗博雅呢？
王欣儀說，大家想知道的是現在的苗博雅，立場、態度是否還跟以前一樣？迴避好像跟她一貫嚴詞要求別人、斷章取義羅織罪名的習慣不一樣吧？「身為受害者家屬，我只想問一句，妳現在還支持廢死嗎？只需要回答yes or no 就可以，很難嗎？」詐騙集團之所以能得逞，能害人無數，因為能讓你誤以為是真的，大酸這才是真正的鬼議員。
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