羅智強：我敢不認同馬英九 苗博雅敢不認同賴清德？

犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱日前伏法。國民黨立委羅智強今日劍指主張廢死的台北市議員苗博雅，表示若前總統馬英九廢死，他敢不認同馬英九的做法，苗博雅敢不認同賴清德總統嗎？賴清德會記恨，苗博雅在民進黨政治前途便全毀了。

羅智強今日說，他想告訴苗博雅，如果今天總統是馬英九，「我反對廢除死刑，而馬總統宣布廢除死刑，我會對馬總統說，『這件事我不能認同你』，我覺得很遺憾，雖然在別的事情，我支持你，但這件事情，我很遺憾，我不能支持你。」這就是對理念的忠誠，苗博雅做得到嗎？

羅智強提到，苗博雅說：「國家有更重要的事情」，意思是苗博雅一輩子主張的廢除死刑不重要嗎？重要是可以同時重要，不會因為有別的重要的事情，就讓信念變得不重要。苗博雅又說：「我不想再配合別人演出」，苗博雅不想配合的是過去的自己。難道廢死舞台劇結束了，所有人都是看戲的傻子？

羅智強表示，他非常了解為什麼苗博雅連對賴清德講「遺憾」都不敢，苗博雅可以對馬英九說：「執行死刑是拿死囚的血救民調」，但不敢把這句話對賴清德講。苗博雅不敢講的原因是，賴清德不是馬英九，賴清德會記恨。苗博雅敢跟賴清德說遺憾，哪怕這件事不認同，其他事都認同，賴清德都會記恨一輩子，苗博雅在民進黨的政治前途就全毀了。