影／ 黃麟凱已槍決 死者父今天祭告妻女：可以好好離開了

32歲死囚黃麟凱前天伏法遭槍決，恰巧是被他殺害的王姓前女友冥誕前一日，王女的父親苦等12年才盼到遲來的正義，但因昨天還要上班，今天才能到納骨塔上香告慰妻女，「黃麟凱已經被槍決，妳們可以好好離開了。」

2013年10月1日，入伍當兵才2周的黃麟凱，利用放3天結訓假預先購買童軍繩，再潛入前女友住家，以童軍繩勒斃前女友的47歲母親，繼而性侵勒斃19歲前女友，並搜刮房間內1萬元現金；當天深夜被警方逮捕，2017年7月3日獲判死刑定讞。

王男當年得知黃麟凱判死定讞後，曾和3個女兒到納骨塔祭告遇害的妻女，默禱妻子牽好小女兒一路好走，並喊話「希望法務部長趕快簽署死刑，趕快執行槍決」，但漫長等待7年半，直到前天晚上10時02分，黃麟凱才伏法。