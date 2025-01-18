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苗博雅被問表態稱「不配合演出」 侯漢廷酸：賴清德不能批評

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

賴政府首度執行死刑，藍營立委羅智強昨問主張廢死的社民黨北市議員苗博雅賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？苗時隔約12小時發聲「我不會配合你們演出。」北市議員侯漢廷今酸，除非有比廢死信仰更高級的東西，叫做「權力真香」、賴清德不能批評。

新黨北市議員侯漢廷今在臉書表示，綠營讓人看不起，就在於對「政策」毫無信念價值，一切都是追逐權力的踏腳石。比如反對執行死刑，若真心信奉，馬英九或賴清德執政槍決犯人，都該同樣出來批判。

他質疑，重新表達一次自己的信仰，怎會叫「配合演出」？他支持九二共識，若國民黨放棄九二共識，他也罵國民黨，標準一致。九二共識是信仰，重申何懼之有？除非廢死不是信仰，有比信仰更高級的東西，叫做「權力真香」、賴清德不能批評。

侯漢廷諷，這不是單一個案，放大到民進黨歷年如此。民進黨曾經反三通直航、反ECFA，執政後概括承受；民進黨曾反萊牛、保護藻礁永存，結果進口萊豬、破壞藻礁；民進黨曾經支持國會改革、財政收支劃分法，現在就通通不認；民進黨曾經支持民主，但現在卻巴不得戒嚴、解散國民黨。

他直呼，當初信任你口號的人不就是笨蛋？沒有對任何政策的主張、價值、信仰，唯一的目的就是爭權奪利。

侯漢廷指出，如果老共統一台灣，讓民進黨繼續做官，民進黨肯定答應。畢竟髮夾彎對民進黨如呼吸般自然，且只要保障權力，難道有人會覺得不讓孩子返台從軍、疫情時搶著打疫苗的民進黨高官，在戰爭來臨時會選擇犧牲或自盡？

他說，試想如果有天老共統一台灣，這些綠營僥倖活著且官位如依舊，被質疑為何不誓死反共，他們也會說「該講的過去都講了，我不會配合演出，這個國家還有更重要的事，例如監督國民黨。」

新黨北市議員侯漢廷。本報系資料照／記者潘俊宏攝影
新黨北市議員侯漢廷。本報系資料照／記者潘俊宏攝影

侯漢廷 死刑 殺人 民調 苗博雅 賴清德

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