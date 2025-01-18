苗博雅被問表態稱「不配合演出」 侯漢廷酸：賴清德不能批評

賴政府首度執行死刑，藍營立委羅智強昨問主張廢死的社民黨北市議員苗博雅，賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？苗時隔約12小時發聲「我不會配合你們演出。」北市議員侯漢廷今酸，除非有比廢死信仰更高級的東西，叫做「權力真香」、賴清德不能批評。

新黨北市議員侯漢廷今在臉書表示，綠營讓人看不起，就在於對「政策」毫無信念價值，一切都是追逐權力的踏腳石。比如反對執行死刑，若真心信奉，馬英九或賴清德執政槍決犯人，都該同樣出來批判。

他質疑，重新表達一次自己的信仰，怎會叫「配合演出」？他支持九二共識，若國民黨放棄九二共識，他也罵國民黨，標準一致。九二共識是信仰，重申何懼之有？除非廢死不是信仰，有比信仰更高級的東西，叫做「權力真香」、賴清德不能批評。

侯漢廷諷，這不是單一個案，放大到民進黨歷年如此。民進黨曾經反三通直航、反ECFA，執政後概括承受；民進黨曾反萊牛、保護藻礁永存，結果進口萊豬、破壞藻礁；民進黨曾經支持國會改革、財政收支劃分法，現在就通通不認；民進黨曾經支持民主，但現在卻巴不得戒嚴、解散國民黨。

他直呼，當初信任你口號的人不就是笨蛋？沒有對任何政策的主張、價值、信仰，唯一的目的就是爭權奪利。

侯漢廷指出，如果老共統一台灣，讓民進黨繼續做官，民進黨肯定答應。畢竟髮夾彎對民進黨如呼吸般自然，且只要保障權力，難道有人會覺得不讓孩子返台從軍、疫情時搶著打疫苗的民進黨高官，在戰爭來臨時會選擇犧牲或自盡？