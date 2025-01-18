苗博雅臉書破5千網友灌爆 「賴清德有用人民的血暖民調嗎？」

總統賴清德任內首次執行死刑後，主張廢死、曾批馬政府「拿死囚的血來暖自己的民調」的社民黨北市議員苗博雅，沈寂近1天在臉書發聲卻未正面回應，貼文被超過5000名網友洗版，要求她表態，更問「賴清德有用人民的血暖民調嗎？」

苗博雅昨晚7點多在臉書發文，未正面回應死刑議題，「如果真的想聽我講，我的頻道上有超多影片，清楚交代了我的想法。該講的都講過，大法官也有判決了。」也點名匿名的側翼粉專網軍，想要她回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了，「我不會配合你們演出。」這個國家，有更重要的事。

網友留言灌爆，批「賴清德有拿人民的血來暖民調嗎？」「這次死刑的執行應該不是民調低了吧，對於昨晚的執行有什麼想法？」「我還在等你嚴厲譴責法務部和賴總統」、「馬英九時代執行死刑被你批評到體無完膚，賴清德時代執行死刑，一個字都不敢批評，屁都不敢放」。

不少人直言，「如果今天是國民黨執政，阿苗一定第一時間出來譴責」、「小綠，昨天執行死刑，妳怎麼這麼安靜，以前你不是這樣的啊」、「不敢講就不敢講，真如你所說死刑是人權問題的話，還有什麼比人權更重要？這只是證明了你沒有勇氣面對其他聲音而已」，大呼「大型雙標現場」。

其他人認為，苗博雅避重就輕、問A答B，「她現在不主張廢死，主張裝死了」、「直接轉移話題」，甚至大嘆苗讓他太失望。有網友坦言，曾經是苗博雅的支持者，單就這個事件他下車了，撇開死刑議題不說，苗曾說不希望政治帶來對立和仇恨，但苗對另一個政黨的言論與攻擊，不也是在激化對立和仇恨？

該則貼文底下的留言幾乎一面倒，仍有支持者力挺苗博雅，認為「真金不怕火煉」，也有人緩頰「明明該講的都講過了，到底是還想得到什麼答覆？」