沒表態死刑立場挨批 苗博雅：在這篇文章寫得很清楚

賴政府前天執行任內首次死刑，曾批馬政府「不該拿死囚的血來暖自己的民調」、主張廢死的社民黨北市議員苗博雅卻未吭聲，直至昨晚臉書發文被網友洗版要求表態。苗則在直播回應call in觀眾的提問，自己去年9月20日在臉書發文，個人立場已經寫得很清楚。

苗博雅當天下午約2點寫道「比死刑存廢更重要的事：寫在憲法法庭宣判之前」，下午3點憲法法庭即將就死刑是否違憲的案件宣判。在她心中，比起死刑存廢，還有一件對台灣的民主鞏固更為重要的事，我們是否能夠共同守護台灣的自由民主憲政秩序？

她說，行政、立法、司法三權分立、互相制衡，是民主憲政的基礎。而司法違憲審查制度，則是民主國家不可或缺的憲政守護機制。

苗博雅表示，民主社會，每個人都可以對每個議題說話，但由大法官來說最後一句話，大法官說的話，每個政府機關都要聽，如果有不同意見，要循法律途徑解決。政黨或政客不能對大法官發動政治鬥爭，這就是民主國家解決重大社會爭議的遊戲規則。

她提到，令人擔憂的是，這樣得來不易的司法違憲審查制度，正在面臨來自某些政治人物的挑戰。例如中國國民黨立委羅智強的公開言論，多次表明若大法官宣判的結果不如他的意，他將在立法院反對到底，拒絕配合修法。立委公開表態不承認大法官的判決，不僅是攻擊憲政機制，更是削弱、破壞大法官的角色及功能。

苗博雅指出，死刑存廢是一個激烈爭論的議題。公民在民主社會中擁有言論自由，任何人都可以對大法官的判決發表意見與批評，但大法官的唯一職責，就是解釋憲法、守護憲法，不受任何政黨力量的干涉或施壓。政治人物不應該因為個人或政黨的立場，而對大法官發動無理的政治攻擊，進而破壞憲政體制的根基。

她表示，大家都知道，她對死刑存廢有長期明確的立場，但在個人立場之前，還有更重大的社會與國家利益。在她所有的立場與信念之中，最優先的是守護我們的自由民主憲政秩序。因此，「我願以公職身分公開承諾，我會擱置我個人的偏好，無論大法官的判決結果如何，我都會尊重憲法賦予大法官的權力。」