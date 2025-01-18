苗博雅直播批藍白 觀眾call in直球兩度問：沒譴責賴清德？

社民黨北市議員苗博雅主張廢死，2015年曾批馬政府「不該拿死囚的血來暖民調」，如今賴政府首度執行死刑，她未如當時開罵。苗博雅昨直播近3小時，找來綠營批藍白惡搞預算，最後觀眾call in直球問「為什麼沒有譴責賴清德？」

苗博雅昨晚10點開直播談「藍營立委惡整預算還硬拗」，請來民進黨發言人吳崢、立委吳沛憶等人，接連罵藍白搞總預算，不少民眾留言洗版要問死刑。直至今天凌晨，苗博雅開放call in，特別留5分鐘時間給要來罵她、嗆她的人有機會打進去，接聽2通後，終於有人直球問死刑議題。

網友阿鴻認為，苗博雅主張廢死立場，大家都知道，她譴責別人，但不應該雙標。質疑苗為何第一時間譴責馬英九，這次卻沒任何消息，很多網友想問她，「怎麼沒有譴責賴清德？」、「為什麼沒有譴責賴清德？」苗沒有第一時間回應大家，反而貼出黃國昌的哏圖，「等於人家問妳立場，妳沒有針對問題回答。」

苗博雅直言，我不避諱講這個議題，也提及去年9月20日在臉書發文並公開表態，她個人立場在這篇文章寫得很清楚，「我願以公職身分公開承諾，我會擱置我個人的偏好，無論大法官的判決結果如何，我都會尊重憲法賦予大法官的權力。」

她指出，在憲判字第8號判決出來後，對於所有死刑判決跟執行、整個程序及每個人該有的反應，都應該完全不變？她作為一個政治人物，擱置個人偏好，尊重大法官的權力、判決結果，這樣不對？

苗博雅重申，她的立場沒變過，去年在個人頻道發布好幾部影片再談死刑議題，但是現在這個時間點跑來問「你是支持還是反對」，不是明知故問？不就是為了要寫一個標題、剪一段30秒的短影音、要來擷取她的一句話，作為往後繼續做政治攻擊的素材？為何她要配合演出？