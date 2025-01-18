賴總統：死刑是合憲的 沒違憲

賴清德總統昨到台中參加家扶基金會扶助的體育健兒圍爐。記者黃仲裕／攝影 法務部前晚執行死囚黃麟凱槍決案，賴清德總統昨赴台中與家扶基金會扶助的體育健兒圍爐，賴受訪表示，根據司法院憲法法庭的判決，死刑是合憲的，並沒有違憲，希望社會大眾支持法務部依法行政，同時向受害家屬表達慰問之意，這麼多年，大家辛苦了。

法務部長鄭銘謙說，黃麟凱是屬於犯罪情節最嚴重的犯行，手段非常凶殘，惡性嚴重至極，合乎憲法法庭指示的最嚴密審判程序，法務部對本次執行非常嚴謹審慎，依法執行死刑，實現正義。

針對外界質疑執行死刑是幫賴政府拯救民調，法務部常次黃謀信說，「這是刑事執行案件，絕對沒有政治考量」。

至於有人認為前晚執行時間疑有「延誤」，黃謀信說，過程依照監獄行刑法、執行死刑規則，一切依法執行，檢察官就受刑人的執行程序進行，過程中不可能預判執行時間點。

另外，尚未執行的卅六名死囚中，是否有人已符合執行資格？黃謀信說，卅六名死囚及評議簿有無「一致決」部分，依憲法判決見解，是由檢察總長依憲法法庭要求進行審核，最高檢審核若有不符非常上訴事由報請法務部後，法務部才會依法接續處理。