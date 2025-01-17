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黃麟凱昨晚伏法 賴士葆直言：這是政治操作的死刑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑黃麟凱昨晚伏法。國民黨立委賴士葆今日直言，民進黨的重點是要藉著黃麟凱之死，告訴人民「國家仍有死刑」，這是政治操作的死刑。

賴士葆說，111釘孤枝，民眾集結抗議司法的沉淪與扭曲，昨天死刑犯黃麟凱槍決應是賴政府對此回應，賴政府執行槍決希望平息多數民意對大法官宣布死刑合憲，卻同時訂出極高的門檻讓將來法官很難宣判死刑的門檻，因此法界人士以及輿論都認為台灣其實是實質廢死。把37個待執行的死囚之一抽出來執行死刑，可以堵住悠悠之口表示，台灣還在執行死刑，企圖撫平民怨。

賴士葆認為，這是一個連司法政策都要刻意搖擺的政府，要討好歐盟將兩公約精神納入憲法顯示台灣尊重人權，又想討好反對廢死的主流民意，想要左右逢源。如果真的死刑合憲，那麼大法官不必再訂出極嚴苛的合議庭法官「一致決」死刑條款，同時所有37名已經判死刑的就應該執行，黃麟凱伏法之後，外界都想知道其他36位死囚如何處置。

賴士葆指出，大法官死刑釋憲之後的確很多的判決都轉彎了，黃麟凱成為一個樣板顯示政府仍然執行死刑，但是其餘的36名死囚過去判決死刑要再調查是否符合憲法最嚴謹的法律程序，包括是否屬於「一致決」這些都有程序疑義，所以要執行死刑就不是容易或急迫的事情，重點是要藉著黃麟凱之死告訴人民國家仍有死刑，這是政治操作的死刑。

國民黨立委賴士葆。聯合報資料照
國民黨立委賴士葆。聯合報資料照

死刑 殺人 賴士葆 黃麟凱

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