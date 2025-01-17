黃麟凱昨晚伏法 賴士葆直言：這是政治操作的死刑

犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱昨晚伏法。國民黨立委賴士葆今日直言，民進黨的重點是要藉著黃麟凱之死，告訴人民「國家仍有死刑」，這是政治操作的死刑。

賴士葆說，111釘孤枝，民眾集結抗議司法的沉淪與扭曲，昨天死刑犯黃麟凱槍決應是賴政府對此回應，賴政府執行槍決希望平息多數民意對大法官宣布死刑合憲，卻同時訂出極高的門檻讓將來法官很難宣判死刑的門檻，因此法界人士以及輿論都認為台灣其實是實質廢死。把37個待執行的死囚之一抽出來執行死刑，可以堵住悠悠之口表示，台灣還在執行死刑，企圖撫平民怨。

賴士葆認為，這是一個連司法政策都要刻意搖擺的政府，要討好歐盟將兩公約精神納入憲法顯示台灣尊重人權，又想討好反對廢死的主流民意，想要左右逢源。如果真的死刑合憲，那麼大法官不必再訂出極嚴苛的合議庭法官「一致決」死刑條款，同時所有37名已經判死刑的就應該執行，黃麟凱伏法之後，外界都想知道其他36位死囚如何處置。