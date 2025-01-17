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曾轟馬英九「不該拿死囚的血暖民調」 挺廢死苗博雅沒罵賴政府

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

社民黨北市議員苗博雅。聯合報系資料照
社民黨北市議員苗博雅。聯合報系資料照

賴清德總統上任後，昨晚首度執行死刑。藍營立委羅智強點名要問主張廢死的社民黨北市議員苗博雅，賴是不是「拿死囚的血暖民調」？苗博雅今晚直言「我不會配合你們演出」，反批羅智強團隊是為了選舉。

羅智強指出，他在大安區立委選舉的對手苗博雅，主張廢除死刑，過去還曾痛批前總統馬英九「不該拿死囚的血暖民調」。羅要請問苗，賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？且苗的臉書安靜一個晚上，完美示範雙重標準的政客。

苗博雅今晚7點多臉書發文表示，去年立委選前一星期，她在鐵馬掃街，有一個人突然從路邊竄出，對她說「我想問你對死刑的看法」，對方反覆跳針提一些重複的問題，旁邊還有個人拿著手機對著她拍，後來她認出是競選對手羅智強的助理，專長是拍抖音短影片。

苗博雅說，從那天之後，她領悟到一個道理，「有些從來不聽你講話的人，一直叫你講話，不是真的想討論事情。只是想從你的回應，抓一句話、寫一個標題、剪30秒的影片，拿來攻擊你。」她直言，如果真的想聽她講，她的頻道上有超多影片，清楚交代她的想法。

苗博雅指出，匿名的側翼粉專網軍，想要她回嘴，好拿去寫標題、剪影片，讓他們做政治攻擊素材，恐怕要失望了。該講的都講過，大法官也有判決了。「我不會配合你們演出。」

苗博雅表示，這個國家，有更重要的事。大藍小藍聯手提出超過3000件刪減預算的案子，她花時間仔細拜讀，發現許多荒謬絕倫的瞎提案，批「浮濫編列預算，被刪減是活該，唬爛亂刪預算，被罵爆是應該」。

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