死囚黃麟凱伏法⋯判死與否醫師角色重 邱泰源態度曝光

法務部長鄭銘謙昨晚簽准死刑犯黃麟凱執行死刑，為賴清德總統上任後首件死刑執行案，也是死刑釋憲案後首次執行死刑，外界解讀為傳遞政府並未廢除死刑。不過，釋憲案通過後，精神科醫師在是否判死決定中角色提升，加上刑事訴訟法修法後，醫師執行精神鑑定必須具名，引發醫界擔憂。衛福部長邱泰源今天上午出席活動時說，針對此事會再找醫師公會等單位諮詢。

國內上次執行死囚槍決是在2020年4月1日，距今已有5年時間。去年死刑釋憲案，大法官認為，被告行為、審判、執行時有精神障礙、心智缺陷等情況，均不適合執行死刑，醫師評估的角色加重，當時即有精神科醫師擔心，會違反醫療倫理。刑事訴訟法則是在2023年修法，法院或檢察官可囑託醫院、學校等機關進行精神鑑定，但鑑定報告必須具名，引發醫界擔心遭到騷擾或報復。

立法委員王正旭日前舉辦記者會，他也在臉書提到，刑事訴訟法新制形同讓參與刑事鑑定的一師增家時間成本與責任，相關誘因與機制卻無法讓醫界安心參與，到底由誰出席法院說明也有爭議，各項疑慮疊加，已導致300件以上形事醫療糾紛鑑定被退件。

邱泰源上午出席公開活動，針對司法精神鑑定必須具名，讓精神科醫師備感壓力一事，他承諾會再找相關單位，包括醫師公會在內進一步討論。現場媒體進一步詢問，憲法法庭釋憲後，是否判死的決定醫師評估角色增加，由精神科醫師決定被告生死是否太沈重？邱泰源低頭不語，在幕僚簇擁下步入電梯離場。