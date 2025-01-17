肯定賴政府首執行死刑 吳宗憲：但勿拿人命救民調

賴清德總統上任後，昨天晚間首度執行死刑。國民黨立委吳宗憲今日表示，他對法務部高度肯定，千萬不要拿執行死刑，當作挽救民調或司法的不信任，或拿人命當作交換，騙人民或打誰的臉。

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱昨晚伏法。

對於賴政府首度執行死刑，國民黨立委陳玉珍說，很多人因為憲訴法修正案被聲請暫時處分，認為賴政府要轉移焦點，但她寧願相信賴政府真的有心要執行死刑。除昨天那位外，其他拖延很久的應該依序執行，才不會讓民眾認為是為了短暫政治效應。