肯定賴政府首執行死刑 吳宗憲：但勿拿人命救民調
賴清德總統上任後，昨天晚間首度執行死刑。國民黨立委吳宗憲今日表示，他對法務部高度肯定，千萬不要拿執行死刑，當作挽救民調或司法的不信任，或拿人命當作交換，騙人民或打誰的臉。
法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案、殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱昨晚伏法。
對於賴政府首度執行死刑，國民黨立委陳玉珍說，很多人因為憲訴法修正案被聲請暫時處分，認為賴政府要轉移焦點，但她寧願相信賴政府真的有心要執行死刑。除昨天那位外，其他拖延很久的應該依序執行，才不會讓民眾認為是為了短暫政治效應。
吳宗憲說，他一直認為國家要有死刑，法務部長願意簽署死刑執行命令，讓昨天晚上有一位死刑犯執行，單就這部分，要對法務部高度肯定，也希望將來面對其他的死刑犯，也可以採取一樣的態度，千萬不要拿執行死刑，當作挽救民調或司法的不信任，或拿人命當作交換，騙人民或打誰的臉，不要做這種事情，國家最重要的就是法制，不管誰上任都要遵守法制，不能破壞制度。
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