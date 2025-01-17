死囚伏法 黃國昌：政府依法行政但別當政治操作工具

法務部執行死刑犯黃麟凱槍決，引發社會關注。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，賴政府執行死刑的時機點在社會上有許多討論，但政府依法行政，應讓人民對司法有信心，而不是把司法當作政治操作工具。

法務部昨天晚間10時2分執行死刑犯黃麟凱槍決，為總統賴清德任內首名伏法死刑犯，也為憲法法庭113年9月宣判死刑宣告有條件合憲後的首宗死刑執行案件。

民眾黨團今天上午舉行時事聯訪記者會，除說明總預算案嚴審立場，也接受媒體聯訪。

黃國昌表示，黨團審查總預算案有3項原則，第一是刪除浮濫灌水、發生弊案或假公濟私的預算；第二是凍結內容不明、有待改進的預算科目，待部會報告清楚後經立法院同意即可動支；第三是有共識部分以「主決議」處理。

黃國昌指出，近日開始有假訊息亂傳，例如指涉在野黨刪減國家表演藝術中心的預算，或有謠言指連榮民醫院、衛福部立醫院的水電都被刪除，但相關預算屬於基金預算，並非目前審查的公務預算範圍。他痛批，執政黨不好好審查預算，反而帶風向抹黑，民眾黨團會替人民看緊荷包。

媒體詢問法務部昨天執行死囚槍決議題，黃國昌表示，依法行政是法治國家的基本原則，但賴政府執行死刑的時機點，到底是為了實現正義，還是在挽救民調，抑或是替憲法法庭決定遊戲規則而鋪排，這在社會上有許多討論。

黃國昌表示，民眾黨團認為，在民主法治國家中，政府依法行政，應讓人民對司法有信心，而不是把司法當作政治操作工具，這才是最重要的事。