黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見

死囚黃麟凱昨晚槍決伏法，行刑前共打2劑麻藥才昏迷。中山附醫法醫科主任高大成研判，死刑犯打2劑麻藥不罕見，推測可能是第1劑打鎮定劑安撫情緒，也有可能是因躁動沒打中血管，所以才補打第2劑。

法部部原訂昨晚9時執行槍決，但因故延後1個小時，直到晚間10時3分才執行槍決，過程中黃麟凱共施打2劑麻藥才昏迷，黃麟凱伏法後，法醫在10時23分判定死亡，遺體送往板橋殯儀館。