黃麟凱伏法前打2劑麻藥！高大成研判2狀況曝：非罕見
死囚黃麟凱昨晚槍決伏法，行刑前共打2劑麻藥才昏迷。中山附醫法醫科主任高大成研判，死刑犯打2劑麻藥不罕見，推測可能是第1劑打鎮定劑安撫情緒，也有可能是因躁動沒打中血管，所以才補打第2劑。
法部部原訂昨晚9時執行槍決，但因故延後1個小時，直到晚間10時3分才執行槍決，過程中黃麟凱共施打2劑麻藥才昏迷，黃麟凱伏法後，法醫在10時23分判定死亡，遺體送往板橋殯儀館。
至於黃麟凱為何注射2劑麻藥？高大成研判，通常會打到2劑，有可能是死刑犯因緊張而情緒躁動，為了安撫情緒而注射鎮定劑，待其情緒穩定後，第二劑再打麻藥；但也可能是施打第1劑麻藥時，因死囚躁動，沒能打中血管，才補打第2劑，之前也曾有過類似案例，並非罕見。
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