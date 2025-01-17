加拿大駐台辦事處聲明反對死刑 支持以其他懲罰取代

法務部昨晚執行死囚黃麟凱槍決，加拿大駐台北貿易辦事處今天聲明，加拿大於1998年全面廢除死刑，加拿大的政策是在所有情況下反對死刑，在沒有廢除死刑的情況下，加拿大支持暫停執行死刑並以其他懲罰措施取代，包括終身監禁。

加拿大駐台北貿易辦事處今天透過官方臉書粉絲專頁，發表「關於黃麟凱被處決的聲明」，指出加拿大於1998年全面廢除死刑。加拿大的政策是在所有情況下反對死刑，並倡導全球廢除死刑。

加拿大駐台北貿易辦事處表示，黃麟凱16日在台北被處決，他的罪行極為惡劣，應該受到嚴厲的懲罰，加拿大駐台北貿易辦事處向飽受痛苦的受害者家屬表達最深切的同情。

加拿大駐台北貿易辦事處指出，儘管如此，加拿大認為死刑與人權和人性尊嚴並不相容。國際社會逐漸達成共識，反對使用這種形式的懲罰。事實也證明，它沒有嚇阻作用，並可能導致不可挽回的誤判。

加拿大駐台北貿易辦事處說明，在沒有廢除死刑的情況下，加拿大支持暫停執行死刑並以其他懲罰措施取代，包括終身監禁。