憲法法庭背書 這3死囚有睡眠障礙等疾病 「免死金牌」還可掛1年多
性侵並絞殺王家母女的死囚黃麟凱在犯案11年多後，昨夜終於伏法，為自己的犯行付出代價，賴清德政府是否會繼續「依法執行死刑」，抑或是選擇性執法「救民調」，外界關注。憲法法庭2024年憲判字第8號判決嚴格限縮判死與執行死刑條件，37名聲請釋憲的死囚中，卻有3個可能拿到「免死金牌」，那就是沈岐武、林旺仁、林于如。
在憲判8號中點名沈岐武、林旺仁、林于如有程度不一的「精神障礙」或其他「心智缺陷」，但都未依修正前的刑事訴訟法第294條規定停止審判，也因而被判死刑，因此憲法法庭認為就算有刑事訴訟法第294條有關停止審判的程序規定，各級法院仍有對審判時有精神障礙、心智缺陷的被告科處死刑的可能。
換句話說，有精神障礙、心智缺陷，就可能「領取免死金牌」。
被稱為「驚世媳婦」的林于如是唯一的女死囚，她因沉迷簽賭六合彩，欠下賭債向地下錢莊借款，在替母親、婆婆、丈夫買保險後，在2008年、2009年間陸續將母親推下樓梯、在點滴摻入安眠藥、甲醇和農藥害婆婆及丈夫暴斃，2013年被判死定讞。林于如犯案時不過27歲左右，她高職畢業後就到酒店當公關，因而認識劉姓丈夫，丈夫的姑姑說「劉家已家破人亡」，不能接受林于如因為心智問題逃死，甚至還有人幫她「出書」，把被害者家屬當白痴一樣。
角頭沈岐武平日借住在友人王志雄、王志彥兄弟位於台北市天母德行東路的一棟透天別墅，2007年沈與王志雄經營的汽車融資公司員工謝世政合夥賭博，發生糾紛，沈多次與謝商談如何解決。同年12月26日晚上，沈帶著手槍找謝談判，沈請在場的王志雄評理，但王支持謝世政，沈認為兩人對他出言不遜，一怒之下，朝謝世政右額開槍；王志雄見狀奔逃上樓，王志彥剛好下樓，結果兄死弟傷。
家住宜蘭的林旺仁，認為妻子拋家棄子到基隆卡拉ＯＫ店上班，數度打電話到店裡質問，和店內的員工起爭執，決定縱火洩憤。2004年6月16日傍晚，林買了30元汽油裝入寶特瓶；晚上9點42分將裝有汽油的塑膠袋丟向基隆市義一路「女人心卡拉ＯＫ店」的樓梯間，再以打火機點燃後逃離，造成5死5傷慘劇。
法院審理時，林旺仁在法庭上雙手交叉胸前說，「不知法院為何一拖再拖，我有神精病，我最大」；一再以腦部曾經受傷，會忘記事情，以精神病卸責。2011年11月，最高法院判林死刑定讞。
憲判8號理由中指出，沈岐武的精神鑑定報告認為他是「情感性精神病」患者，林旺仁領有中度精神障礙手冊者，林于如有憂鬱症和睡眠障礙，在相關機關修法前，不能執行死刑，3人確定在2年內不會被槍決；修法後，3人可請求提非常上訴，檢察總長也可提。
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