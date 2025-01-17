死刑犯黃麟凱昨晚槍決伏法 享最後一餐情景曝光

時隔5年，死刑犯黃麟凱今晚10時2分在台北看守所刑場伏法，也是法部長鄭銘謙上任後，首度簽准死刑犯黃麟凱槍決，也是賴清德總統任內首位伏法的死囚。黃麟凱執行死刑後，目前在監死囚剩36人。

據了解，台北看守所是昨天下午4時許接至台灣高檢署電話，通知要執行死刑犯黃麟凱槍決，所方接獲通知後，依慣例幫死刑犯準備最後一餐，菜色是滷肉、雞腿、豆干、滷蛋與高粱酒，但黃並沒有吃幾口也沒喝酒，吃完休息一陣子之後，就直接由法警帶至刑場執行槍決。

犯下台北捷運4死22傷殺人案的鄭捷，2016年5月10日晚上3槍伏法；距離判決死刑定讞，僅短短18天。他被槍決前要求打麻藥，法醫問他是否怕痛，他點了點頭；據指出，他死前留有遺言，法務部基於隱私不願透露他最後說了什麼。

鄭捷遭押往刑場後，所方依慣例提供便當當最後一餐，所方為鄭捷準備最後一餐，菜色包括馬鈴薯滷肉、雞腿、豆干、滷蛋與高粱酒。他只有吃幾口，並喝了很多水。

當時的法醫是新光醫院外科醫師鄭翠芬，曾詢問鄭捷是否要打麻藥，鄭捷表示「要」，她追問是否怕痛？鄭點點頭；她隨即幫鄭捷注射麻醉劑，在鄭的左後背劃圓圈標出開槍部位，法警開3槍後，最後由她確認鄭捷死亡。

縱火燒死家人的死刑犯翁仁賢於2020年4月1日晚上伏法，槍決前，檢察官問他有無遺言？翁仁賢要檢察官轉達家人「保重身體」。執行前，翁原本拒絕打麻醉，經檢察官與法醫說服後，才趴著打麻醉，法警朝翁仁賢心臟背後連開兩槍，法醫確認翁仁賢死亡後，遺體先送往中壢殯儀館。

據了悉，翁仁賢當時被告知要執行槍決時，向監所抱怨怎麼沒事先通知，讓他來不及收拾東西，要求給他一點時間，整理一些東西寄還家人，總共花了快20分鐘「整理」，翁仁賢在伏法前情緒相當緊張，檢察官問翁仁賢要不要吃飯？他原先說吃不下，只想抽菸，連抽4根香菸緩和情緒，抽完菸後又說想吃飯，陸續吃了荷包蛋、爌肉、炸雞腿後，才被法警帶往刑場接受槍決。

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