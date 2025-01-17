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黃麟凱昨槍決…今是愛女冥誕 受害者父感謝2人：不能廢死

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黃麟凱伏法 他根據這點預言：這是台灣死刑的最後一聲槍響

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

死囚黃麟凱昨晚遭民進黨政府槍決，法務部認為，他是37名死囚裡面，唯一完全符合最新釋憲條件者。醫師沈政男說，法務部的說法，等於其他36名死囚，未來不會再執行死刑，黃麟凱伏法那一槍，將是最後一聲死刑槍響，台灣已進入實質廢死時代。

黃麟凱執行死刑，有外界質疑不是才剛公布死刑合憲的限制條件，怎麼馬上就槍決。法務部的解釋，除了現有36名死刑，未來很難達到執行死刑標準。而新的死刑案件，要被歷審法官一致判死，機會也趨近於零。昨晚的槍響，是民進黨政府清理廢死釋憲議題，「表面上有在執行死刑，實際上台灣已進入實質廢死時代」。

以一、二審被判死的馬來西亞女僑生姦殺案兇嫌來說，黃麟凱犯行類似，但還加上了殺害受害人的母親，而且是在釋憲前定讞，比較起來目前這案不至於被一致判死。

沈政男說，實質廢死不代表台灣社會更進步，民進黨政府只是用法律技術，遏止民間的爭議罷了，也就是：「不用再講了！我找來的大法官，就這樣做出結論了」。

這其實是釋憲的濫用，千萬人的爭論被化成幾個人的決定，就只是用法律的鍋蓋，強壓公民社會的疑慮與爭論，因此三不五時就會冒出一些逸出的蒸氣怪味。

關於廢死議題，政治人物裡講得最好的還是柯P：死刑議題在台灣社會存在很大爭議，台灣民調有八成以上贊同死刑，追溯華人文化歷史，從漢高祖劉邦與民約法三章，其中就有「殺人者死」，顯見死刑有政治文化基礎，但要面對世界壓力，折衷方案是不執行死刑、採取終身監禁。淺顯易懂，又有說服力，而且兼具理想與務實，這就是他的政治風格之一。

沈政男說，他仔細看了黃麟凱的判書，犯案過程第一句就寫著，「他1歲多就死了父親」，19歲就犯下此案，這樣的人生情節，跟我一位小學同學完全一樣。怎麼會說，沒有其情可憫之處？

沒有人天生是惡魔，人性是中性的，所有惡魔都是被教養出來的，這是廢死的最重要倫理學基礎之一。政府應該引導國民去思考廢死的哲學基礎，然後達成多數共識，認同廢死是進步思潮，再透過立法或修法，在法律上廢除死刑條款。

歐洲就是這麼做，而且已經幾十年了。其他社會爭論議題，也都應該這麼做，但台灣就只能走釋憲的巧門，表面上顯得進步而已，雖比完全落伍好，但他希望，台灣能真正趕上人類文明潮流。

死囚黃麟凱屍體由葬儀社人員運進板橋殯儀館冰存。記者黃子騰／攝影
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死刑 殺人

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