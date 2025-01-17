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黃麟凱昨槍決…今是愛女冥誕 受害者父感謝2人：不能廢死

黃麟凱伏法 陳其邁喊「尊重司法」：死刑存廢需多討論

聯合報／ 記者石秀華宋原彰／高雄即時報導

賴清德總統上任後首度執行死刑，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑命令，2013年犯下情殺性侵案、絞死王姓前女友及王女母親的黃麟凱，昨天晚間10時2分伏法。這是去年憲法法庭判決死刑合憲後的首例執法，目前在監死囚仍有36人。高雄市長陳其邁今表示，一切尊重司法，死刑的存廢在台灣並沒有共識，還需要更多的討論。

軍人黃麟凱2013年殺死女友及女友母親，被檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴，歷審均判死刑，最高法院判決死刑定讞。昨晚法務部長鄭銘謙簽准死刑執行命令，晚間10時3分執行槍決確認死亡後，黃麟凱屍體由接體車運抵板橋殯儀館冰存。

法務部長鄭銘謙表示，憲法法庭宣告死刑為合憲，本次執行的死刑案，是屬於犯罪最嚴重的犯行，手段非常兇殘，惡性嚴重至極，也合乎憲法法庭所指示最嚴密的程序，所以對這次的執行是非常嚴謹審慎，且依法執行死刑實現正義。

高雄市長陳其邁表示，應尊重司法，死刑的存廢在台灣並沒有共識，還需要更多的討論，未有共識之前，一切都應尊重司法。

高雄市長陳其邁表示，應尊重司法，死刑的存廢在台灣並沒有共識，還需要更多的討論，未有共識之前，一切都應尊重司法。記者石秀華／攝影
高雄市長陳其邁表示，應尊重司法，死刑的存廢在台灣並沒有共識，還需要更多的討論，未有共識之前，一切都應尊重司法。記者石秀華／攝影

死刑 殺人 陳其邁

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