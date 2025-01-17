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昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

用執行死刑拯救賴政府民調？法務部：絕對沒有政治考量

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部昨晚執行死囚黃麟凱槍決案，法務部長鄭銘謙今指出，依法執行死刑實現正義，執行沒有特殊的考量，尊重最高檢察署審核非常上訴個案的標準來執行。外界質疑執行死刑是幫賴政府拯救民調，常務次長黃謀信說，沒有政治考量。

黃謀信表示，執行死刑完全依照刑事訴訟法、執行死刑規則，「這是刑事執行案件，絕對沒有政治考量」，法務部一貫立場就是按照法律、按照憲判意旨依法執行。

鄭銘謙說，黃麟凱是屬於犯罪情節最嚴重的犯行，手段非常凶殘，惡性嚴重至極，合乎憲法法庭指示的最嚴密審判程序，「法務部對本次執行非常嚴謹、審慎，依法執行死刑，實現正義」。

鄭說，執行死刑沒有特殊考量、沒有預設立場，完全尊重最高檢察署審核非常上訴個案的標準與結果來執行。

至於有人認為昨天執行時間疑「延誤」，黃謀信說，昨天台灣高檢署檢察官會同法醫、法警執行，過程依照監獄行刑法、執行死刑規則，一切依法執行，檢察官就受刑人的執行程序進行，過程中不可能預判執行時間點。

黃謀信表示，執行死刑規則明定，死刑犯可以錄音或錄影方式留言，因此，檢察官於執行前依法讓受刑人留言，但留言不公開。

黃麟凱昨天伏法，還沒有執行的36名死囚中，是否有人已符合執行資格？而有死囚評議簿遺失有無違反憲法法庭要求「一致決」等？令人好奇。

對此，黃謀信說，其餘36名死囚及評議簿有無「一致決」部分，依照憲法判決見解，是由最高檢察署檢察總長依照憲法法庭要求進行審核，法務部都予以尊重，最高檢審核若有不符合非常上訴事由並報請法務部後，法務部才會依法接續處理。

法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
法務部長鄭銘謙。記者王聖藜/攝影
法務部常務次長黃謀信。圖／聯合報系資料照片
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死刑 殺人 民調 法務部

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