昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：實現正義

法務部長鄭銘謙昨晚簽准死囚黃麟凱的執行令，黃伏法，鄭銘謙今天表示，這次執行是非常嚴謹審慎，依法執行死刑以實現正義。

鄭銘謙表示，憲法法庭宣告死刑為合憲，本次執行的死刑案，是屬於犯罪最嚴重的犯行，手段非常兇殘，惡性嚴重至極，也合乎憲法法庭所指示最嚴密的程序，所以對這次的執行是非常嚴謹審慎，且依法執行死刑實現正義。

軍人黃麟凱2013年殺死女友及女友母親，被檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴，歷審均判死刑，最高法院判決死刑定讞。昨晚法務部長鄭銘謙簽准死刑執行命令，晚間10時3分執行槍決確認死亡後，黃麟凱屍體由接體車運抵板橋殯儀館冰存。

死囚黃麟凱2012年高職畢業，在校期間與王姓死者認識交往，2013年7月2人分手，但黃麟凱不願分手，利用接送王女企圖挽回關係。但因黃麟凱與女友交往期間曾盜領王女20餘萬元，王女2013年9月間發覺帳戶內款項遭盜領向黃催討，黃因而起意殺人。