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酸苗博雅不批賴清德執行槍決暖民調 羅智強：尚書大人機靈

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

賴清德總統上任後，昨天晚間首度執行死刑。國民黨立委羅智強在臉書貼文指，去年他選立委的對手苗博雅，一路主張廢除死刑，過去還曾痛批前總統馬英九「不該拿死囚的血暖民調」。他要請問苗博雅，賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？且苗博雅的臉書安靜一個晚上，完美示範雙重標準的政客，「尚書大人真機靈」。

羅智強說，苗尚書大人，真的很機𤫊。大安區立委選舉，他和苗博雅直球對決，他反對廢除死刑，苗博雅主張廢除死刑。當選後的羅智強，說到做到，一路反廢死，一路緊盯法務部，甚至斷言賴清德總統任內不會執行死刑，但我希望法務部長打臉羅智強的這句話。

羅智強說，當法務部長執行死刑時，他第一時間就肯定法務部長鄭銘謙，謝謝鄭銘謙還司法正義、受害人公道，也謝謝鄭銘謙「打臉羅智強」，他的標準一致，不會隨風向改變，這就是羅智強。

羅智強說，他要不客氣地問苗博雅，馬英九政府執行死刑時，苗博雅痛批馬英九「不該拿死囚的血暖民調」，請問苗博雅，今天賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？

羅智強說，昨天晚上法務部執行死刑，苗博雅的臉書安靜了一個晚上，完美示範，什麼叫做雙重標準的政客，「從政能有幾分骨，尚書大人真機靈」，這句話送給苗博雅。

羅智強在要請問苗博雅，賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？且苗博雅的臉書安靜一個晚上，完美示範雙重標準的政客，「尚書大人真機靈」。 圖取羅智強臉書
羅智強在要請問苗博雅，賴清德是不是「拿死囚的血暖民調」？且苗博雅的臉書安靜一個晚上，完美示範雙重標準的政客，「尚書大人真機靈」。 圖取羅智強臉書

死刑 殺人

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