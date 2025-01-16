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死囚黃麟凱今晚槍決伏法 遺體運抵殯儀館冰存畫面曝
2013年殺死女友及女友母親的軍人黃麟凱，被檢方依侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴，最高法院判決死刑定讞。今天晚間法務部長鄭銘謙簽准死刑執行命令，晚間10時3分執行槍決確認死亡後，黃麟凱屍體由接體車運抵板橋殯儀館冰存。
死囚黃麟凱2012年高職畢業，在校期間與王姓死者認識交往，2013年7月2人分手，但黃麟凱不願分手，利用接送王女企圖挽回關係。但因黃麟凱與女友交往期間曾盜領王女20餘萬元，王女2013年9月間發覺帳戶內款項遭盜領向黃催討，黃因而起意殺人。
2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃麟凱。歷審均判死刑，最高法院最後宣告死刑定讞。
法務部長鄭銘謙首度簽准死刑執行命令，黃麟凱今晚10時3分正式執行槍決，隨後接體車進入監所待命。經法醫確認黃麟凱死亡後，接體車隨即將黃麟凱屍體運至板橋殯儀館冰存，有別於一般死者皆有家屬陪同，黃麟凱屍體則僅由葬儀社人員推進冷藏室，場面十分冷清。
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