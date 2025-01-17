藍：綠不得不正視反廢死民意

法務部常務次長黃謀信說明黃麟凱死刑執行。記者王聖藜/攝影 賴政府執政後昨首度執行死刑，府院及民進黨沒回應，有民進黨立委表示「非常支持」，認為執行死刑是依法行政，這是民進黨政府該有的作為。

國民黨表示，依法執行死刑本來就是政府無可旁貸的責任，並呼籲其他已判決死刑定讞的卅六名死囚，也應在司法程序完備後依法處理。國民黨指出，反對廢死、依法執行死刑不但是國民黨長期的主張，更是絕對的主流民意；在國民黨長期以來主張及努力下，民進黨政府不得不正視民意，執行死刑，彰顯司法正義。

民眾黨立委張啓楷質疑，「賴總統第一槍」有無符合死刑要件？甚至有人質疑是在搶救民調，政府應明確對外說明。

死刑犯黃麟凱昨伏法，民進黨立委陳冠廷表示「非常支持」，他認為此案惡性重大，不僅對被害者及其家屬造成無法彌補的傷痛，也對社會秩序與正義形成嚴重挑戰；國家依法執行死刑，是維護司法公正與社會安全必要手段，更是對受害者及其家屬最基本的交代。

民進黨立委林俊憲說，死刑的執行是依法行政，尊重相關單位決定，這是民進黨政府該有的作為，民進黨不需要用執行死刑來轉移焦點。

國民黨立委羅智強則說，他曾對法務部長鄭銘謙說過，賴清德擔任總統期間，不會執行任何死刑，但他也說希望鄭銘謙用「行動」打臉他，證明他的判斷是錯的，如今謝謝鄭用「簽准死刑執行令」打臉他，他給予鄭銘謙肯定，還司法正義和受害者公道。