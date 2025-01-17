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觀察站／反轉廢死印象 賴政府力挽執政頹勢

聯合報／ 本報記者王宏舜周佑政林河名

賴清德總統。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統上任八個月，昨首度執行死刑，看似破除憲法法庭去年作出「限縮死刑適用」的憲判八號判決、遭疑是「實質廢死」的雜音，但對照賴政府的總預算、大法官人選都遭在野黨掣肘，也遭揣測是否透過執行死刑，反轉國內仇恨值最高的「廢死」印象，來挽救執政頹勢？

憲判八號判決會被形容「實質廢死」，在於它對判決到執行死刑，設下重重關卡，包括只有犯四種殺人罪，且符合「情節最嚴重」又經「最嚴密正當法律程序」偵審的被告能被處死刑，判死刑難如登天。

但憲判八號的結論是「死刑合憲」，當在野黨強力批判民進黨與我國八成反對廢死的民意作對時，綠營立委必須頻頻澄清「國家沒有要廢除死刑」。有無死刑、執不執行死刑，牽動民意與民怨，政府一方面要考量大多數國人的「法感情」，卻又不能不面對我國亟需歐盟的支持，偏偏歐盟立場就是廢死，種種矛盾也讓民進黨政府在「廢死？不可？」之間擺盪。

最高法院近年「想方設法」將許多死刑判決撤銷、發回，甚至稱唯有「直接故意」才能判處死刑，使得縱火燒死六命、四度被判死刑的湯景華獲最高法院自為改判無期徒刑，招致輿論撻伐。在憲判八號判決之後，除了黃麟凱遭槍決，四年多前性侵並勒死馬來西亞籍女學生的梁育誌，十五日才被高雄高分院更一審判處死刑，成死刑釋憲後維持死刑判決的首例，未來就看最高法院能否維持判決定讞？

去年總統大選辯論，對於死刑議題，當時總統候選人賴清德語意曖昧；賴政府昨天首度執行死刑後，府院及民進黨態度依然低調。倒是綠營內部認為，有高度民意支持死刑，從前總統蔡英文到賴清德總統，都從未表達過支持廢死，「依法行政」就是總統回應民意的態度。

在死刑「存而不用」多年之後，儘管死刑判決及執行標準，還是讓外界諱莫如深，但法務部昨天終於再度執行死刑，不僅稍加撫慰死者家屬傷痛，體現起碼的公平正義，也舒緩些許民怨，更代表政府向國人回應「國家還是有死刑」。

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