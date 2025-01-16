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黃麟凱今伏法 死者父哽咽「司法還他公道」反對廢死
賴清德總統政府首度執行死刑，法務部今晚證實死刑犯黃麟凱也已於晚間10時2分伏法。受害者家屬王爸爸今晚緊盯電視，直到黃確定伏法，才語帶哽咽說司法還他們公道，這12年很難過，每一天都在等。
32歲死囚黃麟凱2013年以童軍繩將19歲王姓女友、47歲女友母親勒斃，今晚10時02分在台北看守所刑場伏法。
王爸爸晚間便守在電視前面，一度緊握遙控器，深怕不會執行。直到確定黃伏法，王爸爸才哽咽說，司法還他們公道了，司法有正義了，而這12年很難過，生活也不好過「每一天都在等」。
王爸爸也說，這周六會去為太太及女兒上香拜拜，跟他們說黃麟凱被槍殺了，「害你們的人已經被槍斃了，你們上天庭去吧」。
至於對廢死看法，王爸爸直言「不能廢死啦！」社會要殺人償命，才有公道，不然大家都要做壞事。
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