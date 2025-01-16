快訊

太像911事件？巴基斯坦國際航空宣傳復飛巴黎 「直衝鐵塔」廣告挨轟

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

黃麟凱今晚槍決伏法…台灣仍有36名死囚！她是唯一女性

中央社／ 台北16日電

死囚黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。

黃麟凱於民國102年間服役不滿前女友追債，潛入女方家先絞殺前女友母親，再姦殺前女友。最高法院於106年判處死刑定讞。法務部今天晚間執行死囚黃麟凱槍決，成為總統賴清德任內首名伏法死囚。

此外，最近一次執行槍決時間至今將近5年，縱火燒死6名親友的死囚翁仁賢於民國109年4月1日槍決伏法。

目前36名死囚名單中，黃春棋、陳憶隆於84年犯下綁架黃姓建商撕票勒贖案，同案被告徐自強獲再審無罪確定；黃春棋、陳憶隆於89年4月27日遭判死確定，至今尚未執行。

此外，被控犯下男童陸正綁架撕票案、分屍女保險員案的邱和順，在77年間被逮捕羈押，案件纏訟多年，直到100年7月間遭判死刑定讞，至今收容在台北看守所已逾36年，是被關押最久的死囚。

年齡最高的死囚是73歲的王信福，他被控於79年間教唆男子陳榮傑開槍殺死2名員警。陳榮傑已於81年間判死定讞，同年8月間槍決；王信福遭通緝15年後落網，最高法院在100年間以殺人罪判處死刑定讞。

對警察行凶遭判死刑定讞者，還有蕭新財及王柏英；蕭新財被控臨檢時，持霰彈槍射擊2名員警，造成1死1傷，19年前遭判死刑定讞，至今尚未執行。

王柏英則是與共犯謀議搶銀行，考量所持的手槍易卡彈，在新北巿汐止犯下殺警奪槍案，造成員警洪重男殉職。

最近一起死刑定讞案件是男子沈文賓殺人案，沈男為尋找妻子下落，擄走妻舅的潘姓女友、潘女呂姓友人後溺斃棄屍，6度被判死刑，最高法院109年3月31日駁回上訴，處死刑定讞。

另外，弒親詐保的林于如案轟動一時，她是近30多年來首名女死囚。林于如經營臭豆腐製作，因沉迷六合彩，需款孔急，陸續幫親生母親、婆婆及丈夫買保險，從97年11月起接連謀害母親、婆婆及丈夫，企圖詐領保險金。

92年間犯下士林箱屍命案的張人堡，另涉強盜老婦姦殺案，93年被判死刑定讞；張嘉瑤91年間侵入女友人租屋處，強盜性侵殺害另名女子，93年底遭判處死刑定讞，目前尚未執行。

犯下多起性侵殺人案的「中山之狼」徐偉展、砍殺心儀女子百餘刀的王鴻偉，縱火犯林旺仁、彭建源分別在基隆及新竹的卡拉OK、KTV放火，各奪5命，犯下強盜勒斃女老師案的蘇志效、游屹辰等，都尚未執行死刑。

黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。示意圖。圖／AI生成
黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆及丈夫的林于如，則是唯一女死囚。示意圖。圖／AI生成

死刑 殺人 殺人案

延伸閱讀

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

司改會北監外疾呼：黃麟凱可提非常上訴 拒絕政治判斷

死刑存廢延燒...黃麟凱槍決 法界：執政黨直球回應社會

相關新聞

黃麟凱深夜伏法 運送遺體大體車22：39離開北監

法務部長鄭銘謙上任後首度執行死刑，殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱今晚伏法，負責運送其遺體的大體車稍早22點39分已離開...

賴政府首度執行死刑！黃麟凱「絞殺」前女友與母親 今晚槍決

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執...

黃麟凱今伏法 死者父哽咽「司法還他公道」反對廢死

賴清德總統政府首度執行死刑，法務部今晚證實死刑犯黃麟凱也已於晚間10時2分伏法。受害者家屬王爸爸今晚緊盯電視，直到黃確定...

22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

賴清德總統政府首度執行死刑，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑犯黃麟凱的死刑執行令，法務部直至今晚說明，證實黃麟凱1月16日晚上...

黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

2013年19歲的軍人黃麟凱因不滿女友兵變，竟潛入女友三重住處，以童軍繩勒斃女友及女友母親，法務部長鄭銘謙今天首度簽准死...

黃麟凱今晚槍決伏法…台灣仍有36名死囚！她是唯一女性

死囚黃麟凱今晚槍決。台灣目前待槍決死囚還有36人，判刑定讞近25年的黃春棋、陳憶隆，是等待槍決最久的死囚；殺害母親、婆婆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。