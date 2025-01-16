死刑犯黃麟凱晚間伏法 大體車22:27已進入北監待命

時隔5年，死刑犯黃麟凱今晚10時2分在台北看守所刑場伏法，也是法部長鄭銘謙上任後，首度簽准死刑犯黃麟凱槍決，也是賴清德總統任內首位伏法的死囚。受現行法令規定，黃麟凱槍決後，並無器捐，遺體則是由台北看守所側門「生死門」運出。

殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府執行死刑的第3人。晚間10點27分，接送其遺體的大體車已進入監所待命。

憲法法庭去年作出「限縮死刑適用」的憲判8號判決，當時37名死囚都聲請釋憲，黃麟凱的聲請書上大言不慚地說如果死刑的目的是要威嚇避免殺人犯罪或撫慰被害者傷痛，「沒有任何實證可佐死刑可以達到目的」。

法務部長鄭銘謙上任後，首度簽准執行死刑執行命令，犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執法的第3人；黃麟凱執行死刑後，目前在監死囚剩36人。

當年陳進興在台北看守所槍決伏法後，遺體直接往林口長庚醫院摘除多項器官捐贈受惠多人，但受現行法令規定，黃麟凱槍決後，並無器捐，遺體則是由台北看守所側門「生死門」運出。