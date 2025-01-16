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22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

已槍決！法務部證實死囚黃麟凱伏法 晚間10時45分開記者會

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22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

聯合報／ 記者王聖藜蕭雅娟／台北即時報導

賴清德總統政府首度執行死刑法務部長鄭銘謙簽准執行死刑犯黃麟凱的死刑執行令，法務部直至今晚說明，證實黃麟凱1月16日晚上10時2分於台北監獄刑場槍決伏法。

法務部今晚說明，本部今日令准黃姓受刑人執行死刑，並於今晚10點2分在台北監獄刑場執行完畢，並於10點23分由檢察官會同法醫師複驗，確認受刑人已經死亡，完成執行死刑程序。

法務部常務次長黃謀信說明，本案為最高檢察署依據執行死刑規則等相關規定，以及憲法法庭113年憲判字第8號之判決意旨，經過嚴謹審核程序，認為黃姓受刑人所犯之罪，為刑法之強制性交故意殺人罪，其犯罪之情節，為最嚴重之犯行，且本案刑事程序之進行，符合憲法判決所揭示的，確定之終局判決經辯護人到庭辯護，經過言詞辯論，合議庭法官一致決，以及其他憲法最嚴密之正當法律程序保障，也查無其他關於本案有違背法令之情事，因此認為「本案並沒有提起非常上訴之情事」。

本件並無聲請再審等特別程序進行中，並排除黃姓受刑人屬於心神喪失、精神障礙或心智缺陷之人，因而將本案全卷呈報法務部處理。

本部於收受最高檢察署呈報之案件後，經參事初審，再經本部死刑執行審議小組開會審核後，再一次確認本案符合相關規定，以及憲法法庭之判決意旨，也無申請特別救濟程序，或赦免案尚在處理中，因此經部長批核，令准死刑之執行。

法務部長鄭銘謙今晚簽下死刑執行，打破實質廢死質疑。前總統陳水扁任內執行32件死刑案，前總統馬英九任內執行33件死刑案，任內最後一次執行死刑為羅瑩雪任法務部長時，簽下台北捷運隨機殺人案的鄭捷執行死刑執行命令。鄭捷於2016年5月10日槍決伏法。前總統蔡英文2016年就職後，在2018年8月31日執行死囚李宏基死刑，及2020年4月1日執行死囚翁仁賢死刑。

犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執法的第3人；黃麟凱執行死刑後，目前在監死囚減1人剩36人。

死刑犯黃麟凱自幼喪父，由母親陳金美獨力扶養成人，黃2009年起就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修學校，至2012年畢業。於在校期間與王姓被害女子認識，並且交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。

黃麟凱。圖／聯合報系資料照
黃麟凱。圖／聯合報系資料照

死刑 殺人 法務部

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