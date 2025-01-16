22:02槍聲響…賴政府首度執行死刑 法務部說明：黃麟凱已伏法

賴清德總統政府首度執行死刑，法務部長鄭銘謙簽准執行死刑犯黃麟凱的死刑執行令，法務部直至今晚說明，證實黃麟凱1月16日晚上10時2分於台北監獄刑場槍決伏法。

法務部今晚說明，本部今日令准黃姓受刑人執行死刑，並於今晚10點2分在台北監獄刑場執行完畢，並於10點23分由檢察官會同法醫師複驗，確認受刑人已經死亡，完成執行死刑程序。

法務部常務次長黃謀信說明，本案為最高檢察署依據執行死刑規則等相關規定，以及憲法法庭113年憲判字第8號之判決意旨，經過嚴謹審核程序，認為黃姓受刑人所犯之罪，為刑法之強制性交故意殺人罪，其犯罪之情節，為最嚴重之犯行，且本案刑事程序之進行，符合憲法判決所揭示的，確定之終局判決經辯護人到庭辯護，經過言詞辯論，合議庭法官一致決，以及其他憲法最嚴密之正當法律程序保障，也查無其他關於本案有違背法令之情事，因此認為「本案並沒有提起非常上訴之情事」。

本件並無聲請再審等特別程序進行中，並排除黃姓受刑人屬於心神喪失、精神障礙或心智缺陷之人，因而將本案全卷呈報法務部處理。

本部於收受最高檢察署呈報之案件後，經參事初審，再經本部死刑執行審議小組開會審核後，再一次確認本案符合相關規定，以及憲法法庭之判決意旨，也無申請特別救濟程序，或赦免案尚在處理中，因此經部長批核，令准死刑之執行。

法務部長鄭銘謙今晚簽下死刑執行，打破實質廢死質疑。前總統陳水扁任內執行32件死刑案，前總統馬英九任內執行33件死刑案，任內最後一次執行死刑為羅瑩雪任法務部長時，簽下台北捷運隨機殺人案的鄭捷執行死刑執行命令。鄭捷於2016年5月10日槍決伏法。前總統蔡英文2016年就職後，在2018年8月31日執行死囚李宏基死刑，及2020年4月1日執行死囚翁仁賢死刑。

犯下情殺案殺死女友及女友母親的死刑犯黃麟凱，成為民進黨政府「選中」死刑執法的第3人；黃麟凱執行死刑後，目前在監死囚減1人剩36人。

死刑犯黃麟凱自幼喪父，由母親陳金美獨力扶養成人，黃2009年起就讀新北市立三重高級商工職業學校附設進修學校，至2012年畢業。於在校期間與王姓被害女子認識，並且交往成為班對，2013年7月2人協議分手，黃利用接送王女企圖挽回關係。