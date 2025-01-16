賴總統上任首度執行死刑 白委質疑搶救自身低迷民調

賴清德總統上任後首度執行死刑，法務部長鄭銘謙今天簽署執行令，民眾黨立委張啓楷表示，憲法法庭去年宣告實質廢死，何謂犯罪情節最嚴重、最嚴謹的訴訟程序，過去都在台灣社會引起很多討論，賴總統的第一槍有無符合上述條件，甚至有人質疑是在搶救自身民調。

死刑犯黃麟凱民國102年服役期間，不滿前女友追債潛入對方住家，先絞殺前女友母親再姦殺前女友，三審判決死刑定讞，法務部預計今天晚間執行槍決，黃麟凱成為繼2020年4月1日槍決死刑犯翁仁賢後，民進黨政府執政以來槍決的第三位死刑犯。

張啓楷晚間受訪時表示，前幾年有非常有名的影集「人選之人」，其中一幕場景是總統為了搶救民調，突然在特別的時間點執行死刑，而這一幕如今在台灣重演，特別是憲法法庭宣告實質廢死之後，何謂犯罪情節最嚴重、最嚴謹的訴訟程序，過去都在台灣社會引起很多討論。