黃麟凱勒斃女友今晚槍決 死者父曝「明是女兒生日」：感謝司法還公道

2013年19歲的軍人黃麟凱因不滿女友兵變，竟潛入女友三重住處，以童軍繩勒斃女友及女友母親，法務部長鄭銘謙今天首度簽准死刑執行命令，將於今晚9時於台北看守所執行槍決。死者父親王男對黃麟凱將槍決，表示感謝司法還公道，更說「明天是女兒生日，會告訴她」。

2013年10月1日，黃麟凱潛入王女家中，先以童軍繩將王女的母親勒斃，並潛伏在屋內廚房等待王女返家，當天下午5時許，黃見王女返回，以童軍繩綁住王女雙手強制性交，再以童軍繩從背面纏住王女的脖子將其勒斃，新北地檢署偵查，以侵入住宅罪、殺人、強制性交殺人罪多罪名起訴黃麟凱。歷審均判死刑，最高法院最後宣告死刑定讞。